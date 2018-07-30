Klyazma kentinde gerçekleştirilen bir gençlik eğitimi forumunda konuşan Lavrov, ABD ve diğer Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı askeri planlarından kesinlikle haberdar olduklarını ifade ederek, "Dünyada ne olursa olsun, devletimizin, halkımızın güvenliği ve bağımsızlığımız gerektiği en iyi şekilde korunacak. Bunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de daha önce birçok kez tekrarladı. Size bunu ülkemiz ve ordumuzda gerçekleşen somut değişiklikler doğrultusunda garanti ediyorum" dedi.

Lavrov, diplomasi ve diyalog kültürünün yerini ültimatom ve baskı kültürünün almasının, kriz ve öngörülemezlik potansiyeli yarattığını da vurgularken, "Çok kutuplu, demokratik, daha adil bir dünya düzeni kaçınılmaz olduğu gibi, bu yeni eğilimlere eski güçlerin karşı çıkması da kaçınılmaz" dedi.

Rus Dışişleri Bakanı, ABD'nin başka ülkeleri Rus silahlarını satın almaktan vazgeçmeye zorlamasının öngörülemezlik ve kriz potansiyeli taşıdığını ifade etti.

Lavrov "Dünyanın yükselen ekonomileri, yükselen etki merkezleri gelişirken birilerinin engelleriyle karşılaşacakları, kendi gelişim yollarının zan altında bırakılacağı düşüncesiyle barışmak istemiyorlar. Kimle ticaret yapacaklarının bir baskı ve ültimatom konusu olmasını istemiyorlar. Bu durum Türkiye, Endonezya ve Hindistan'a Rus silahlarının sevkiyatında gerçekleşiyor. Washington açıkça bu alandaki anlaşmalardan vazgeçilmesini istiyor" ifadelerini kullandı.

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