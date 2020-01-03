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ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat Havalimanı ve çevresine düzenlenen hava operasyonuyla Kasım Süleymani ve beraberindeki 7 kişi öldürüldü.

İran'dan saldırıya ilişkin çok sert tepkiler gelirken, ABD İran'daki vatandaşlarına "ülkeyi terk edin" çağrısında bulundu. Dünyanın gündemi bir anda İran olurken, sosyal medyada ise "3. Dünya Savaşı mı başlıyor" soruları gündeme geldi. "World War 3" hashtagi altında yaklaşık 1 milyon 650 bin tweet atılırken, "Dünya Savaşı" hashtagi altında da 3 binin üzerinde tweet atıldı.

1. DÜNYA SAVAŞI NASIL BAŞLADI?

Avusturya tahtının veliahdı Arşidük Franz Ferdinand’ın 28 Haziran 1914’te Gavrilo Princip adında bir Sırp tarafından Saraybosna’da öldürülmesi, savaşı tetikleyen olay olarak biliniyor. Bu suikasttan 1 ay sonra Avusturya-Macaristan'ın Sırbistan'ı işgal etmesiyle gerilim başlarken, Almanya'nın Belçika, Lüksemburg ve Fransa'yı işgal etmesi ve Rusya'nın da Almanya'ya saldırması takip etti. 29 Ekim'de Osmanlı donanmasına geçen Almanya'dan alınan Goben ve Breslav adlı iki zırhlının Rusya'yı bombalamasının ardından Osmanlı Devleti de savaşa dahil olmuştu.

2. DÜNYA SAVAŞI NASIL BAŞLADI?

1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle başladığı kabul edilen 2. Dünya Savaşı ise 1945 yılına kadar sürdü. Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği, Çin, Fransa, İtalya, Japonya gibi dünyanın önde gelen birçok devletinin yer aldığı savaşta Türkiye resmi olarak savaşa katılmamıştı.