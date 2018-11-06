ABD'nin eski başkanları Barack Obama, Bill Clinton, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Eski Adalet Bakanı Eric Holder gibi siyasilerin, yanı sıra CNN'in New York ofisi gibi adreslere şüpheli paketler gönderilmişti. Paketlerden, "boru bombası" adı verilen patlayıcı düzeneği çıkmıştı.

Cumhuriyetçi Parti'nin resmi üyesi olan Cesar Altieri Sayoc'un sosyal medya hesaplarında Donald Trump yanlısı mesajlarının yanı sıra liberallere karşı komplo teorileri ve nefret söylemine rastlanmıştı.

Sayoc yarın New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde Sulh Hakimi Robert W. Lehrburger'in karşısına çıkartılacak. Hakim Lehrburger, Sayoc ile ilgili suçlamaları yüzüne okuyacak. 26 Ekim tarihinde Florida’da tutuklanan Sayoc'un bugün New York'a getirileceği yarın hakim karşısına çıkartılacağı belirtildi.

Yolladığı 16 bombalı paketle ülkede terör yaratmaya çalışan Sayoc’un tutuklu olarak yargılanması gerektiği, kefaletle serbest kalmasının Amerikan toplumu için çok büyük bir risk oluşturacağı ifade edildi.

Sayoc'a eyaletler arasında patlayıcı madde taşımak, yasadışı patlayıcı maddeleri postalamak, eski ABD Başkanları ve diğer kişileri tehdit etmek, eyaletler arası iletişimi tehdit etmek ve federal görevlilere saldırmak suçlarından 58 yıl hapis isteniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ