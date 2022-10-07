ABD'nin tepkisi sürüyor: 'NOPEC' 0:00 / 0:00

OPEC tarafından alınan günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararının yankıları sürüyor. ABD'de Suudi Arabistan'a yönelik eleştirilerin dozunun arttığını söyleyen Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Bu karar sonrasında ABD'de benzin fiyatlarının daha da artma endişesi var" dedi.

ABD'NİN TEPKİSİ SÜRÜYOR: 'NOPEC'

ABD Başkanı Joe Biden Temmuz ayında, petrol krizine bir çözüm bulmak amacıyla Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti. Bu ziyaretten aylar sonra gelen petrol kararı sonrası Biden yönetiminin Suudi Arabistan'ı Rusya ile hareket etmekle eleştirdiğini belirten Çınar "Kasım'daki ara seçimler öncesinde bu Biden için hiç iyi bir karar olmadı. Akaryakıt fiyatlarının artması sadece Cumhuriyetçi seçmenlerde değil Demokrat seçmenlerde de mutsuzluk yaratıyor" dedi. Çınar "Beyaz Saray yönetimi Kongre ile konuşarak OPEC'in enerji fiyatları üzerindeki kontrolünün nasıl azaltılacağı konusunda çalışma yapacağını açıkladı. Hatta sosyal medyada OPEC yerine 'NOPEC' söylemi kullanılıyor" şeklinde konuştu.

"AVRUPA BÜYÜK BİR RİSK ALDI"

Ukrayna işgalinin ardından Rusya'ya yönelik yaptırımlar sonrasında başlayan enerji krizi derinleşerek devam ederken, AB Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları kabul etti. Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasını da içeren bu yaptırım paketine Rusya'nın misilleme ile karşılık vermesinin daha büyük çaplı bir petrol krizini tetikleyebileceği öngörülüyor. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Avrupa büyük bir risk alarak Rusya'ya yaptırımlara devam mesajı verdi. AB'nin yaptırım kararları Rusya'yı enerji ve petrol konusunda daha da köşeye sıkıştırmak amacında. Putin geri adım atmıyor yoluna edecek gibi görünüyor, Biden da yaptırımlardan caymış görünmüyor " dedi.