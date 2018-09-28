SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
ABD'den PKK'ya destek
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

ABD, PKK için ayda 500 milyon dolar harcıyor

Suriye’de ABD destekli terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölge, dünyanın en büyük terör adası haline geldi. Silah ve maaşlar için ayda 500 milyon dolar harcayan Pentagon, Suriye kuzeyinde 25 ülkeden 65 binin üzerinde teröristi eğitti. ABD bölgeye, 150 bin kişilik cephane yığmış durumda

28.09.2018 - 07:31 | Güncelleme: Genel

Suriye’nin kuzey ve doğu bölgesinde dünyanın en büyük terör üssü ABD eliyle oluşturuldu. Suriye iç savaşını fırsata çeviren Washington, Suriye’nin Haseke, Rakka illeriyle Deyrizor ve Halep kırsalında 30 bin kilometrekarelik alanı PKK terör örgütüne tahsis etti. Dört ilin sınırları dahilinde 3 binden fazla beldeyi işgal eden PKK’yı tabela oyunları ile meşrulaştırma çabası veren Amerika, PKK’ya kara ve havadan silah, zırhlı ve cephane desteği vermeyi sürdürüyor. Deyrizor eski Askeri Meclis Başkanı İmed Said, bölgenin mevcut durumunu değerlendirdi.

"65 BİN TERÖRİST İÇİN ABD, AYDA 500 MİLYON DOLAR HARCIYOR"

Yeni Şafak gazetesinden Yılmaz Bilgen'in haberine göre işgal bölgelerinde silahlı terörist sayısının 65 bini aştığını ve PKK’lı teröristlerin 2 yılı aşkın süredir tüm giderlerinin ABD tarafından karşılandığını belirten İmed Said, Pentagon’un bölgede aylık harcamasının silah yardımlarıyla birlikte 500 milyon dolar olduğunu kaydetti. Suriye kuzeyinde kara ve hava trafiğinin 2 yıldır hız kesmeksizin devam ettiğini vurgulayan Said, işgal altındaki topraklara ilişkin şu bilgileri verdi:

"HAVA TRAFİĞİ ÇOK YOĞUN"

"Başlarda DEAŞ bahanesiyle hava trafiği her daim canlı idi. Sonrasında terör örgütünü koruma ve silah-cephane sevkiyatı amaçlı hava hareketliliği devam etti. Münbiç, Rakka, Haseke bölgelerinde ABD’nin uçak ve helikopter yoğunluğu rahatsız edici boyutu çoktan aştı. Bir yandan PKK’ya hava sevkiyatı yapıyorlar diğer yandan 'PKK’ya karşı çıkmayı aklınızdan bile geçirmeyin, örgüt bizim himayemizde' mesajı veriyorlar.”

PKK işgalindeki Suriye kuzeyi ve doğusunda ABD'nin 20’ye yakın üssü var. Bu kamplardan birçoğu, teröristlerin eğitimi için kullanılıyor. PKK’ya silah taşıyan kargo uçakları ise sıklıkla bölgede uçuşlar yapıyor.

"ABD TAHKİMATINI 150 BİN KİŞİLİK ORDU ÜZERİNE YAPIYOR"

İşgal hattında şu an 65-70 bin arasında terörist var ancak ABD, tahkimatını 150 bin kişilik bir ordu teşekkülüne göre yapıyor. Şu an hiçbir ülkede bu kadar terörist yok. Üstelik PKK mensuplarının tüm açık terör faaliyetleri DEAŞ bahanesiyle kapatılmaya çalışılıyor. Rakka’da Öcalan fotoğraflarını asan ve bölgenin tamamında PKK paçavralarını alenen taşıyan bir terörist oluşuma binlerce kilometrekarelik alan teslim edildi. Mevcut haliyle bu bölge, dünyanın en büyük terör adasına dönüştü.”

"25'İN ÜZERİNDE ÜLKEDEN PARALI ASKER BÖLGEYE GELDİ"

Deyrizor eski Askeri Meclis Başkanı İmed Said, ‘DEAŞ’a karşı mücadele’ kılıfıyla Halep ve Haseke’ye binlerce ithal teröristin getirildiğine dikkat çekti. Said, “Suriye sahasına ABD’nin kara gücü olarak getirilenlerin yüzde 40’tan fazlası ithal teröristler. 25’in üzerinde ülkeden paralı askerler Suriye’de PKK’ya destek amaçlı geliyor. Irak, İran ve Türkiye vatandaşları yoğunlukta. Avrupa ülkeleri ve ABD’den gelenlerin sayısı da azımsanmayacak düzeyde” açıklaması yaptı.

2014-2015 arası başlayan terörist transferinde Ayn el-Arab’ta kurulan kampın kullanıldığına işaret eden Said, “Buradaki teröristlerin sayısı daha sonra giderek arttı. Ayn el-Arab’ın ardından Haseke-Hola, Rasulayn ve son olarak Rakka-Zirai Araştırma Merkezi, Suriye dışından gelen ‘harici teröristler’ için kamp alanına dönüştürüldü. PKK saflarında savaşanlar için en dikkat çeken detay, bu katillerin kendi ülkelerine çok sık gidiş gelişleri olduğu halde hiçbir engel ya da hukuki işleme tabi tutulmamalarıdır” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X