Türkiye'ye “PKK Münbiç'ten çekilecek” garantisi verdikten yaklaşık 2 yıl sonra ortak devriyeye başlatan ABD'nin, ikili oyunu ortaya çıktı. Türk askerleri ile birlikte Münbiç'te ortak devriyeye başlayan ABD, bir yandan da PKK'lı teröristleri eğitmeye ve onlarla ortak devriye gezmeye devam ediyor. Bir yandan "Türkiye ile Menbiç'te ortak çalışıyoruz" açıklamaları yapan ABD'nin bir yandan da PKK ile işbirliğine devam etmesi tepkiye yol açtı.

TÜRKİYE OPERASYON DÜZENLEYECEK

Türk ve ABD askerleri, 1 Kasım 2018'de Münbiç'e bağlı Humran, Ümmü Cülud ve Avn Dedet bölgelerinde ilk ortak devriye faaliyetini icra etti. Türkiye ile belirlenen ortak devriye takvimine 15 ay gecikmeli başlayan ABD, 2 ve 3 Kasım'da ise PKK terör örgütü ile Münbiç kırsalı ve Ayn İsa, Dırbesiye, Süluk, Resul Ayn, Kamışlı, Aynel Arab ve Tal Abyat sınır koridorunda ortak devriye gerçekleştirdi. ABD ile PKK'nın Türkiye'nin operasyon başlatacağı bölgelerde devriye programı düzenleme kararı alması dikkat çekiyor.

WASHİNGTON'DAN PKK’YA GÜVENCE

Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre TSK, Fırat’ın doğusunda yuvalanan PKK terörüne dönük operasyon hazırlıkları kapsamında Aynel Arab, Kamışlı ve Tel Abyat hattına obüs atışları başlattı. Zormağar, Selim, Körali, Mumbatah, Kahtaniye, Tel Abyat, Tel Bender, Kınetra, Çarıklı yerleşkelerinde bulunan PKK mevzileri operasyon öncesi hazırlık kapsamında Türk topçu bataryaları tarafından vuruldu. Hemen ardından da ABD’li işgal unsurlarının vurulan noktalara yönelik ilk ziyaretlerini Pentagon’a bağlı askerler ve zırhlıların sınır hattına gönderilmesi izledi. PKK armalı teröristlerle ABD askerlerinin ortaklaşa icraa ettikleri sınır nöbeti Washington’un teröre açık desteği ve güvencesi olarak yorumlanıyor.

PKK ŞANTAJI VE DEAŞ YALANI

Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı süreçlerinde PKK cephesinden yapılan “DEAŞ’a karşı savaşı durdururuz” şantajı Fırat’ın doğusuna yönelik net adımların atılma sürecinde bir kez daha tekrar etti. ABD Dışişleri ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan yapılan açıklamalarda, Türkiye’nin PKK’yı vurmasına yönelik girişimleri sakıncalı gelişme olarak nitelendirildi ve “DEAŞ’a odaklanalım” yalanı tekrar edildi. ABD medyası Münbiç konusunda atılan adımların Türkiye’yi oyalama taktiğinin devamı olarak değerlendirirken Dışişleri sözcüsü Robert Pallodino’da “Türk güçleri şehir merkezine girmeyecek” dedi.

DEAŞ İLE ASKER PAZARLIĞI YAPTI

Suriye Deyrizor’da kaçırılan 7 ABD askeri için DEAŞ’la pazarlık yapıldı. Deyrizor'daki güvenilir yerel kaynakların ilettiği bir iddiaya göre, DEAŞ, eylül ayında Deyrizor'da ABD'nin desteklediği YPG/PKK ile girdiği çatışmalarda 7 ABD askerini alıkoydu. DEAŞ, askerlerin bir kısmını Ömer ve Tenek petrol sahalarına, kalanını ise Hecin kampına düzenlediği saldırılarda ele geçirdi. Yerel unsurların araya girmesiyle 28 Eylül'den bu yana askerleri elinde tutan DEAŞ ve PKK arasında pazarlık yapıldı. DEAŞ, askerleri serbest bırakması karşılığında, PKK'dan, Azrak petrol kuyusu ile diğer bazı kuyulardan çekilmesini ve Şiife beldesine tıbbi malzeme ve gıda girmesine izin vermesini istedi. Anlaşmaya göre, PKK, söz konusu kuyulardan çekildi ve karşılığında ABD askerlerini teslim aldı. Tıbbi malzeme ve gıda girişi ise henüz gerçekleşmedi.

PKK’LILARLA KOL KOLA

ABD'nin tehlikeli ikili oyunu, uluslararası basının objektiflerine de yansıyor. Reuters'ta yer alan fotoğraflarda, ABD askerlerinin Haseke yakınlarında tamamı PKK'lılarla kol kola görüntülendi. Bölgede devriye faaliyetleri yürüten ABD, PKK'lılara eğitim vermek için sahada bulunuyor. Haseke'de bulunan ABD'li komutanlar bölgedeki PKK'nın sözde sorumluları ile birlikte denetim faaliyetleri yaptı.

PKK ELEBAŞINDAN YIĞINAK İTİRAFI

ABD’li yetkililer, Türkiye’nin terör mevzilerini hedef alan bombardımanları konusunda “DEAŞ’a yoğunlaşalım” uyarısı yaparken PKK elebaşılarından Elder Halil, “Türkiye sınırına yığınak yapıyoruz” itirafı yaptı. Elder Halil, ABD’nin PKK’ya destek amaçlı sınıra gönderdiği devriye birliklerinin önemine dikkat çeken açıklamasında “Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek için sınıra silah ve militan yığıyoruz” dedi.

DEAŞ’IN VARLIĞI İKİ KÖYDEN İBARET

Humus, Hama, Dera, Şam, Halep, Haseke, Lazkiye, İdlib, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde 45 bin kilometrekareden fazla alanı 2014-2016 döneminde işgal eden DEAŞ, tüm işgal hatlarından sökülerek atıldı. ABD’nin PKK silah takviyesi konusunda tek gerekçesi olan DEAŞ’ın Suriye’deki varlığı Deyrizor bölgesi Hacin ve İşafa köylerinden ibaret. PKK ve ABD ittifakı 2016-2018 aralığında bölgeye düzenlediği onlarca sahte operasyondan sonuç alamazken söz konusu 2 köy bahanesi ile terör örgütüne desek amaçlı binlerce tonluk silah ve cephane takviyesi devam etti.

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