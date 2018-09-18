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ABD Senatosu, bütçe tasarısını onayladı

ABD Senatosu, federal hükümetin kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde kapanmasını önleyecek 854 milyar dolarlık bütçe tasarısını onayladı. Savunma, sağlık, çalışma ve eğitim bakanlıklarına 2019 mali yılı sonuna, diğer federal kuruluşlara ise 7 Aralık 2018'e kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısının bir sonraki durağı ABD Temsilciler Meclisi olacak

18.09.2018 - 23:43 | Güncelleme:

ABD Senatosu, savunma, sağlık, çalışma ve eğitim bakanlıklarına 2019 mali yılı boyunca finansman sağlayacak bütçe tasarısını 7'ye karşı 93 oyla kabul etti. 

Federal hükümet kapsamındaki diğer bakanlık ve kuruluşlara ise 7 Aralık 2018'e kadar harcama yetkisi verecek tasarının bir sonraki durağı ABD Temsilciler Meclisi olacak.

Tasarı, Kongre'nin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisi'nden geçmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak. Trump'ın Meksika sınırına örülmeye başlayan duvar için finansman içermeyen bütçeyi veto etme hakkı bulunuyor.

Buna karşın, uzmanlar federal hükümetin 6 Kasım 2018'de yapılacak ara seçimler öncesinde kapanmasının hem Beyaz Sarayı hem Kongre'yi kontrol eden Cumhuriyetçi Parti'nin oylarını olumsuz etkileyeceğine işaret ediyor. 

Bu nedenle, bütçe tasarısının 2019 mali yılı 1 Ekim itibarıyla başlamadan yasalaşacağı öngörülüyor.

FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI NE DEMEK?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp, 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümünü kapsayan bütçeyi zamanında onaylayamaz ise bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. “Hayati” personel kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

Ülkede “hayati olmayan” hizmetler için çalışanların sayısı yaklaşık 850 bin iken “hayati” personel sayısının 2 milyon civarında olduğu belirtiliyor.

Bundan önceki son kapanma süreci, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yıl dönümünde yani 20 Ocak'ta başlamış ve 23 Ocak'ta sona ermişti. Ayrıca, 9 Şubat 2018'de geçici bütçenin zamanında onaylanmaması federal hükümetin hizmetlerine yaklaşık 8 saat ara vermesine neden olmuştu.

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