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HaberlerDünya

ABD Senatosu'na sunulan Süleymani önergesinden: Türkiye'de de saldırı planladı

ABD Senatosu'na Kasım Süleymani suikastından 1 hafta sonra sunulan önergede, İranlı generalin Irak ve Afganistan'daki ABD vatandaşlarına yönelik saldırıların yanı sıra, Türkiye, Almanya, Bosna ve Bulgaristan gibi ülkelerde de saldırılar planladığı iddia edildi. Barış Kaygusuz'un haberi...

kasım süleymani
Barış Kaygusuz

2 Ocak sabahı ABD'ye ait insansız hava aracı tarafından içerisinde bulunduğu araç Bağdat Havaalanı yakınlarında vurularak öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin ölümüyle ilgili olarak ABD Senatosu'na bir önerge sunuldu.

Süleymani'nin ölümünden bir hafta sonra 466 dosya numarasıyla Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz tarafından sunulan önerge, 'Operasyonu gerçekleştiren ABD ordusunun ve istihbarat topluluğunun mensuplarının onuruna' ifadeleriyle başlıyor.

Süleymani'nin ABD'li yetkililer tarafından 'terörist' olarak tanımlandığının belirtildiği açıklamada, İranlı generalin Irak ve Afganistan'daki terör saldırılarından sorumlu olduğuna dikkat çekildi. Önergede ayrıca Kasım Süleymani'nin 2011'de Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçisi'ne yönelik saldırısının ve Aralık 2019'da ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne yönelik saldırının planlayıcısı olduğu öne sürüldü.

TÜRKİYE'DE DE SALDIRI PLANLADI İDDİASI!

Önergede dikkat çeken bir diğer nokta da, Süleymani'nin Orta Doğu'nun ötesinde de saldırılar planlandığı iddiası oldu. İddiaya göre Süleymani, Türkiye, Almanya, Bosna, Bulgaristan, Kenya ve Bahreyn gibi ülkelerde saldırılar planlandı.

Önergede Süleymani'nin planladığı iddia edilen saldırılarla ilgili başka detay verilmezken, ABD'nin Kudüs Gücü ve bağlantılı organizasyonlarla mücadelesini sürdüreceği ifade edildi.

9 Ocak'ta ABD Senatosu'na sunulan önerge henüz kabul edilmedi.

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