ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin tartışmalar sürerken, Washington yönetiminin yaklaşık bin askerini bir süre daha Suriye'de bırakmaya hazırlandığı iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Donald Trump yönetiminin çekilme sürecinin ardından Suriye'de yaklaşık bin askerini bırakmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Haberde, ABD yönetiminin, Türkiye, Avrupalı müttefikleri ve SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile şimdiye kadar yaptığı görüşmelerde, Suriye'nin kuzeyinde bir "güvenli bölge" oluşturulması için anlaşılamadığına dikkat çekildi.

ABD'nin YPG/PKK ile birlikte çalışmayı sürdüreceğine işaret edilen haberde, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden güneyine yayılan bin kadar askeri bölgede bırakmayı planladığı öne sürüldü.

Öte yandan haberde, Suriye'de ne kadar ABD askerinin bırakılacağı konusunda henüz net bir rakam belirlenmediğine de değinilerek, ilerleyen dönemde bu sayının azaltılabileceğinin altı çizildi.

Haberde ayrıca ABD hükümetinin üstünde çalıştığı Suriye'den geri çekilme planlarında, Trump hükümetinin Avrupalı müttefiklerinin bölgede kalarak, YPG/PKK'ya eğitim ve destek vermesini istediği kaydedildi.

Öte yandan ABD'li bir yetkili Türkiye ve ABD yönetimi arasında devam eden görüşmelerin "yapıcı" olduğunu, mülteci ve yerinden edilmiş kişilerin gönüllü olarak topraklarına geri dönmesi hususunda çalışıldığını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

DAHA ÖNCE 400 ASKER BIRAKILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Amerikan Washington Post gazetesinde geçen ay yer alan ve adı açıklanmayan üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde, Donald Trump yönetiminin çekilme sürecinin ardından Suriye'de yaklaşık 400 askerini bırakmayı planladığı ileri sürülmüştü.

ABD Başkanı Trump, aralık ayında yaptığı açıklamada, Suriye'de DEAŞ terör örgütünün neredeyse tamamen bitirilme noktasına geldiğini açıklamış ve bu süreçle birlikte artık Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekileceğini bildirmişti.

GENELKURMAY BAŞKANI DUNFORD'DAN YALANLAMA

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, "Amerikan ordusunun Suriye'de bin asker bırakmaya hazırlandığı" yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ortaya attığı son Suriye iddiasını, haberden birkaç saat sonra yalanladı.

Söz konusu yazılı açıklamada ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, "ABD ordusunun Suriye'de bin civarında asker bırakmaya hazırlandığı yönünde, önde gelen bir Amerikan gazetesinde yer alan iddia, kesinlikle doğru değildir. Şubat ayında deklare edilen planlar üzerinde hiçbir değişiklik söz konusu değildir ve ABD güçlerinin belirli bir seviyeye azaltılması yönündeki Başkanın talimatını uygulamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE DETAYLI PLANLAMALARA DEVAM EDİYORUZ"

Dunford, WSJ haberindeki Türkiye iddiasına ilişkin de şu açıklamayı yaptı:

"Buna ilaveten, Türkiye-Suriye sınırına ilişkin Türk tarafının güvenlik endişelerine işaret etmek üzere Türk Genelkurmay Başkanlığı ile detaylı askeri planlamaları yapmayı sürdürüyoruz. Bugüne kadarki planlamalar verimli oldu. Şu anda, önümüzdeki günlerde daha da geliştirilecek bir başlangıç konseptine sahibiz."

Dunford ayrıca, Suriye'de bundan sonraki geçiş sürecine destek vereceğini dile getiren DEAŞ Karşıtı Koalisyonun diğer üyeleriyle de gerekli planlamaları yapmaya devam ettiklerini kaydetti.