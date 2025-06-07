A Milli Futbol Takımı’nın hazırlık maçı için heyecan dorukta. Bizim Çocuklar, hazırlık maçında bu akşam deplasmanda ABD ile kozlarını paylaşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlık kapsamında yapılan maç, Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak. Milli maç TV8 canlı yayın ekranı üzerinden izlenebilecek. Ay-yıldızlıların heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler milli maç canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgi almak için araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, TV8 canlı yayın linki ile ABD Türkiye maçı canlı izle şifresiz ve kesintisiz…