Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Asya-Pasifik ABD ve Çin'den 'deniz güvenliği' görüşmesi | Dış Haberler

        ABD ve Çin'den 'deniz güvenliği' görüşmesi

        ABD ve Çin'den askeri yetkililer "denizlerde askeri güvenlik risklerinin azaltılması" konusunda karşılıklı endişeleri görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 06:43 Güncelleme: 04.04.2025 - 06:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD ve Çin'den 'deniz güvenliği' görüşmesi
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığından (INDOPACOM) yapılan açıklamaya göre, Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelen iki ülke askeri yetkilileri "askeri risklere" karşı deniz güvenliğini masaya yatırdı.

        AA'nın aktardığı habere göre; taraflar, denizlerdeki askeri güvenlik konusunda karşılıklı endişelerin yanı sıra Çin'in deniz ve hava kuvvetlerinin "güvenli ve profesyonel olmayan eylemlerinin azaltılması" konularını ele aldı.

        Çin Savunma Bakanlığının açıklamasına göre de taraflar deniz ve hava sahası güvenliği konusunda samimi ve yapıcı görüş alışverişinde bulundu.

        Çin, "tüm tehlikeli kışkırtıcı eylemlere yanıt vermeyi sürdüreceğini, toprak egemenliğini, deniz hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını" bildirdi.

        Görüşmenin, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, mart sonu Filipinler ve Japonya dahil ilk Asya gezisi sonrası düzenlenmesi dikkati çekti.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #ABD
        #çin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
        MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Dolandırıcıların hedefi oldu
        Dolandırıcıların hedefi oldu
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        TIR'la otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
        TIR'la otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
        Romulo'dan Göztepe'ye yarım bilet!
        Romulo'dan Göztepe'ye yarım bilet!
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Boykot soruşturmasında adli kontrol kararı
        Boykot soruşturmasında adli kontrol kararı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kadıköy Fatihi!
        Kadıköy Fatihi!
        Küresel büyüme paniği
        Küresel büyüme paniği
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Kanalizasyon kazısında toprak kaydı
        Kanalizasyon kazısında toprak kaydı