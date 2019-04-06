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ABD yönetiminin 8 Nisan Pazartesi günü İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kara, hava, deniz ve füze kuvvetleri bulunan büyük bir ordu olan İran Devrim Muhafızları'nı 'yabancı terör örgütleri' listesine dahil edeceği iddia edildi. İddia Reuters tarafından konuyla ilgili üç farklı kaynaktan doğrulandı.
İRAN'DAN ABD'YE YANIT: ABD ORDUSUNU TERÖR LSİTESİNE ALIRIZ
ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör listesine alacağına ilişkin iddialarına İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe'den tepki geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Felahatpişe, "Eğer ABD Devrim Muhafızlarını terör listesine alırsa biz de ABD ordusunu DEAŞ ile birlikte terör listesine alırız" dedi.
Öte yandan Reuters üç Washington yetkilisine dayandırdığı haberinde ABD’nin İran Devrim Muhafızlarını terör listesine almaya hazırlandığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığının Pazartesi günü açıklaması beklenen kararı eleştirenler böyle bir adımın sonucunda ABD ordusunun da düşman ülkeler tarafından terör listesine alınabileceği uyarısında bulundu. Söz konusu kararın çıkması durumunda ABD ilk defa başka bir ülkenin silahlı güçlerini terör listesine almış olacak.
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