ABD ve İsrail arasında yeni kriz: "Muz cumhuriyeti değiliz"

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas ile çatışma sürecini kötü yönettiğini vurgulayarak, "Bu kritik dönemeçte yeni seçimlerin, İsrail'in geleceğiyle ilgili sağlıklı ve açık bir karar verme süreci için tek yol olduğuna inanıyorum." dedi.

ABD'li Senatör, "Başbakan Netanyahu, kendi siyasi kurtuluşunu İsrail'in çıkarlarının önüne koyarak yolunu kaybetti. Kendisini, Ben-Gvir ve Smotrich gibi aşırı sağcılarla birlikte bir koalisyona soktu ve bunun sonucu olarak Gazze'deki sivil kaybını tolere etmeye fazla meyilli oldu. Bu durum dünya genelinde İsrail'e desteği tarihin en düşük seviyesine itiyor." şeklinde konuştu.

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"Bu kritik dönemeçte yeni seçimlerin, İsrail'in geleceğiyle ilgili sağlıklı ve açık bir karar verme süreci için tek yol olduğuna inanıyorum" diyen Schumer, İsrail'in şu anki sıkışmışlıktan ancak böyle kurtulabileceğini savundu.

"İsrail bir firavuna dönüşürse hayatta kalamaz"

Schumer, Netanyahu'nun yargı reformu konusunda da başarısız olduğunu kaydederek, "İsrail bir firavuna dönüşürse hayatta kalamaz. Hayatı boyunca İsrail'e destek veren biri olarak söylüyorum ki Netanyahu koalisyonu 7 Ekim'den sonra İsrail'in ihtiyaçlarını artık karşılamıyor." dedi.

Gazze'deki saldırılarla birlikte dünyanın konuya bakışının ciddi şekilde değiştiğini belirten Schumer, İsrail halkının da "geçmişte sıkışıp kalan" Netanyahu hükümetinin eylemleri sebebiyle "boğulduğunu" ifade etti.

Netanyahu hükümetinin iki devletli çözümü reddetmesinin büyük bir hata olduğunun altını çizen Schumer, Gazze'de bir ateşkes sağlanması için müzakerecilere çağrıda bulunarak bir an önce rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların ulaştırılmasını talep etti.

"Muz cumhuriyeti değiliz"

Başbakan Benjamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud partisi ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in İsrail'de yeni seçimler yapılması çağrısını reddederek İsrail'in "muz cumhuriyeti olmadığını" ve Netanyahu'nun politikasının geniş bir halk desteğine sahip olduğunu söyledi.

Likud'dan yapılan açıklamada "Schumer'in sözlerinin aksine İsrail halkı Hamas'a karşı topyekûn bir zaferi desteklemekte, bir Filistin terör devleti kurulmasına yönelik her türlü uluslararası dayatmayı reddetmekte ve Filistin Yönetimi'nin Gazze'ye geri dönmesine karşı çıkmaktadır" denildi.

Açıklamada, "Senatör Schumer'den İsrail'in seçilmiş hükümetine saygı göstermesi ve onu baltalamaması beklenir. Bu her zaman doğrudur ve savaş zamanında daha da doğrudur" ifadelerine yer verildi.