ABD yaptırımlarının hedefindeki Demir'den ilk açıklama!

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S-400 hava ve füze savunma sistemleri nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye yönelik uygulamaya soktuğu CAATSA yaptırımlarının hedefindeki isimlerden biri olan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir bir açıklama yaptı.

Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Demir, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın liderliğinde Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlılıyız. Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan herhangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir." ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve kurumun üç yöneticisine S-400'ler nedeniyle yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 14, 2020

CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?

Uzun haliyle ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası anlamına gelen CAATSA, 2017'de ABD Kongresi tarafından onaylanmış ve bu yasa çerçevesinde Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'ye yaptırımlar uygulanmıştı.

Başkan Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren yasa "Rusya Federasyonu’nun savunma ya da istihbarat sektörleriyle ya da bunlar adına çalışan kurum ve kişilerle önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını" öngörüyor.

Yasadaki bu madde Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle yaptırım uygulanmasının yasal dayanağını oluşturuyor.

CAATSA YAPTIRIMLARI NASIL İŞLİYOR?

CAATSA'ya göre ABD Başkanı, yasada belirtilen 12 yaptırım maddesinden beşini uygulanması için seçiyor.

Yaptırımlar sadece yaptırıma neden olan konunun ortadan kalkmasının ardından ABD Başkanı tarafından iptal edilebiliyor.

Yasaya göre ABD Başkanı'nın içinden seçim yapacağı 12 maddelik yaptırımlar listesi şu şekilde:

* Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi,

* Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi,

* ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi,

* Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi,

* Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi,

* Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması,

* Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması,

* Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması,

* Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması,

* ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması,

* Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD’ye giriş yasağı,

* Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması.