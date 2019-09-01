Miami’deki Ulusal Kasırga Merkezi’nden yapılan açıklamada, Dorian Kasırgası’nın hızının saat 240 km ila 260 km arasında olması beklendiği bildirildi.

Yapılan açıklamada Florida’nın güneyindeki Bahamalar’da Abacos Adaları’nda çarşamba günü etkisini yıkıcı bir şekilde göstermesi beklenen kasırganın ilerleyen saatlerde Florida sahillerine ulaşması beklendiği bildirildi. Diğer yandan Karayipler için de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

BAHAMALAR BAŞBAKANI'NDAN UYARI

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Abaco ve Büyük Bahamalar'da yaşayanları uyararak fırtınadan kaçmalarını ve ana karaya ulaşmalarını istedi.

Başbakan Minnis'in uyarılarının ardından, kasırga nedeniyle havalimanı uçuşlara kapatılmadan turistlerin adadan ayrıldığı ve yalnızda 26 turistin kaldığı belirlendi.

Kasırganın vuracağı ABD’nin sahil kesimlerinde yaşayanlar evlerine kapanırken, adalarda tatil yapanlar ise güvenli yerlere gitti. Kasırganın sahil şehirlerine büyük zarar vermesi ve su baskınlarına ve sel olaylarına neden olması bekleniyor.