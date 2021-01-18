Kabine Toplantısı bugün var mı?

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD’de Virginia eyaletinin başkenti Richmond‘da, Trump yanlısı silahlı gruplar "Lobi Günü"nde toplanmaya başladı.

Silah hakları aktivistleri, bu yıl 6 Ocak'ta ABD Kongre Binası işgalinde sonra ve başkanlık açılışından iki gün önce tansiyonun yüksek olduğu bir zamanda, yıllık bir gösteri için Virginia eyalet başkentinde bir araya geliyor.

Yetkililer "Lobi Günü"nde, Washington D.C.'nin yaklaşık 110 mil (175 km) güneyinde bulunan Richmond'da, Başkan seçilen Demokrat Joe Biden'in Çarşamba günü Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın yerini alarak yemin edeceği yerde, alarma geçmiş durumda.

Lobi Günü, ABD'de ırkçılık karşıtları ile beyaz milliyetçi göstericilerin çatıştığı bir yılın ardından, oldukça kutuplaşmış bir iklimde gerçekleşiyor.

Pazar günü yapılması planlanan ülke çapında Trump yanlısı gösteriler, FBI'ın uyarılar yayınlaması ve birkaç eyaletin Ulusal Muhafızlar'ı konuşlandırmasının ardından büyük ölçüde başarısız oldu.

Kendisini Trevor olarak tanıtan bir silah hakları aktivisti Pazar akşamı Virginia eyalet binasının dışında Reuters'e "Onlara hala burada olduğumuzu hatırlatmak için geliyoruz" dedi.

Hükümet karşıtı "boogaloo" hareketi de dahil olmak üzere diğer gruplar ve liberal göstericiler Pazartesi günü katılacak. Lobi Günü, her yıl, 1968'de suikasta kurban giden sivil haklar liderinin onuruna düzenlenen ulusal bayram Martin Luther King Jr. Günü'ne denk geliyor.