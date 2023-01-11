Antik Yunanca'da 'büyük diş' anlamına gelen ve kısaca Meg olarak adlandırılan Megalodon'lar, yaklaşık 3.5 milyon önce Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu'nda yaşayan gelmiş geçmiş en büyük deniz canlılarından biri olarak kabul edilmektedir.