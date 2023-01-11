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ABD'li küçük kız, sahilde Megalodon köpek balığının dişini buldu

ABD'nin Maryland kentinin sahilinde ailesiyle birlikte fosil avcılığı yapan 9 yaşındaki Molly Sampson, nesli yaklaşık 3.5 milyon yıl önce tükenen ve boyu 20 metreyi geçen Megalodon köpekbalığının dişini buldu. Uzmanlar keşfi "hayatta bir kez bulunabilecek türden bir keşif" olarak nitelendirdi

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DHA
  • Küçük kız sahilde buldu... "Hayatta bir kez bulunabilecek türden"

    Molly Sampson, Maryland'deki Calvert Plajı'nda 25 Aralık günü ailesiyle birlikte amatör fosil avcılığı yaparken nesli tükenen dev köpek balığı Megalodon'un dişini buldu.

     
  • Küçük kız sahilde buldu... "Hayatta bir kez bulunabilecek türden"

    DHA'nın haberine göre 9 yaşındaki Molly'nin annesi, küçük kızın keşfini şimdiye kadarki en iyi Noel hediyesi olduğunu belirtti. Keşfi "Molly'nin az önce bunu bulduğu dişin boyutuna bakın" ifadeleriyle duyurdu.
  • Küçük kız sahilde buldu... "Hayatta bir kez bulunabilecek türden"

    Molly ve ailesi buldukları fosil dişi yerel deniz müzesi uzmanlarına götürdü ve uzmanlar dişin bir Megalodon'a ait olduğunu açıkladı.

     
  • Küçük kız sahilde buldu... "Hayatta bir kez bulunabilecek türden"

    Calvert Denizcilik Müzesi keşif için "hayatta bir kez bulunabilecek türden" değerlendirmesini yaparak "Kocaman bir Megalodon dişi! Molly, muhteşem keşfini geçen hafta müzede paleontoloji departmanımızla paylaşmaktan heyecan duydu!" açıklamasını yaptı.
  • Küçük kız sahilde buldu... "Hayatta bir kez bulunabilecek türden"

    Antik Yunanca'da 'büyük diş' anlamına gelen ve kısaca Meg olarak adlandırılan Megalodon'lar, yaklaşık 3.5 milyon önce Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu'nda yaşayan gelmiş geçmiş en büyük deniz canlılarından biri olarak kabul edilmektedir.
  • Küçük kız sahilde buldu... "Hayatta bir kez bulunabilecek türden"

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