Türkiye'nin Rusya'dan S400 hava savunma sistemini satın alması sonrası ABD ile Türkiye arasında gerilim yaşanmıştı. Türkiye'de bulunan ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Amerikan CBS kanalına verdiği röportajda, ABD ve Türkiye arasındaki S400 sorununun ABD'nin Türkiye'ye Patriot füzesi vermesiyle çözülebileceğini söyledi.

Senatör Graham, "Başkan Trump ile G-20 zirvesinde görüşen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın S-400'lerin alınması halinde ABD tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını söylediği yönünde bir açıklama yapmıştı, eğer Türkiye S-400'leri alırsa böyle mi olacak" sorusuna, "Ben şu an Türkiye'deyim ve Türk medyasında, Trump'ın Erdoğan'la görüşmesi sırasında 'S-400'leri aktive ederseniz yaptırımlar ile ilgili bir yol buluruz' dediğini iddia ettiği haberleri yer aldı. Böyle bir konuşmanın geçtiğinden şüphe ederim. Bu imkansız, bizim yasalarımıza göre, eğer Türkiye Rusya'dan aldığı S-400 füze sistemlerini aktive ederse, yasa kapsamında yaptırım uygulanması gerekecektir. Ayrıca biz birkaç gün önce, Rus S-400 füze sistemlerini aktive etmeleri halinde Türkiye'ye F-35 satışını yasaklayan bir yasayı kabul ettik. Türkiye'nin aynı anda hem F-35 teknolojisini hem de Rus füze sistemi almalarına izin vermemiz mümkün değil. Bu bizim anlaşmamıza zarar verir" şeklinde cevap verdi.

Graham'a ayrıca, "Fakat şu an yaptırımların kaçınılmaz olmadığını da söylemiyorsunuz. Bu durumda yaptırımlar konusunda herhangi bir çözüm veya bir uzlaşma düşünüyor musunuz" şeklinde başka bir soru yöneltildi. Graham soruya, "Umarım bulunur. Türkiye stratejik bir müttefik. Bize Suriye ve bölgede bize yardım etti. Onlar bir NATO müttefiki ama Rus yapımı bir S-400 füze sistemi alamazlar. Başkan Trump, bir önceki yönetimin muhtemelen çok katı olduğu konusunda haklıydı. Türkiye hava sahasını korumak için onlara Amerikan yapımı Patriot füze bataryasını satmaları gerekirdi. Bu işi tersine çevirmenin yolu, Türkiye'yi S-400'leri aktive etmekten vazgeçirmek, bunların yerine NATO ile uyumlu bir Patriot füze bataryası getirmek. Ben Türkiye ile bir ihtilaf istemiyorum. Onlar çok önemli bir müttefik, özellikle de Suriye ve bölge söz konusu olduğunda. Fakat bizim yasalarımızda temyiz yetkisi yoktur. Eğer S-400'leri aktive ederlerse, Amerikan yasaları kapsamında yaptırım uygulanacak ve F-35 teknolojisi Türkiye'ye transfer edilemeyecek. Bu ikilemden bir çıkış yolu bulmalıyız" cevabını verdi.