Abdülkadir Aksu kimdir? sorusu zaman zaman gündeme geliyor. Pek çok devlet kademesinde görev alan Abdülkadir Aksu, kuruluşunda yer aldığı AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte milletvekilliği ve İçişleri Bakanlığı görevlerini yaptı. Abdülkadir Aksu'nun hayatından detaylar haberimizde.

ABDÜLKADİR AKSU KİMDİR?

Abdülkadir Aksu, 12 Ekim 1944'te Diyarbakır'da doğdu. Babasının adı Muzaffer, annesinin adı Vedia'dır.

Mülki İdare Amiri; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Devlet Lisan Okulunu bitirdi.

İzmir Kınık ve Yozgat Sarıkaya Kaymakamı; Malatya Emniyet Müdürü, Kahramanmaraş Vali Vekili, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Rize Valisi ve Belediye Başkanı, Merkez ve Gaziantep Valisi olarak görev yaptı. Gaziantep Valiliği sırasında "Yılın Bürokratı" seçildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu.

18 ve 20. Dönemde Diyarbakır, 21, 22 ve 23. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 46 ve 47. Hükümetlerde İçişleri Bakanı, 53. Hükümette Devlet Bakanı, 58 ve 59. Hükümetlerde yeniden İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

İyi düzeyde Almanca bilen Aksu, evli ve 2 çocuk babasıdır.