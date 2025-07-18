Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Diğer Abdullah Gül, Kral Charles ile bir araya geldi | Dış Haberler

        Abdullah Gül, Kral Charles ile bir araya geldi

        Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte, Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin 40. yıl kutlamalarına katıldı. Gül, İngiltere Kralı Charles'ın da dahil olduğu Oxford'daki Mütevelli Heyeti toplantılarında yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 21:40 Güncelleme: 18.07.2025 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Abdullah Gül, Kral Charles ile bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, X hesabından Kral Charles ve eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte yer aldığı fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

        Eşimle birlikte, Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin 40. yıl kutlamalarına Kral III. Charles’ın katılımıyla iştirak ettik ve Oxford’daki Mütevelli Heyeti toplantılarına katıldım. Merkez, İslam dünyası ve İslam bilimleri üzerine akademik çalışmalar ve araştırmalar yürütülmesine başarıyla katkıda bulunmaya devam etmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'da sağanak ve fırtına
        Ankara'da sağanak ve fırtına
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Efsaneler HT Spor'da buluşuyor!
        Efsaneler HT Spor'da buluşuyor!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor