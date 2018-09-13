Aborjin çocuğa milli marş cezası!

Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre, Brisbane'deki Kenmore Güney İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Harper Nielsen, Avustralya milli marşındaki ifadelerin ülkenin yerli halkı Aborijinleri tanımakta yetersiz kaldığı iddiasıyla ayağa kalmayı kabul etmedi.

Nielsen'in davranışını milli marşa saygısızlık olarak gören okul yönetimi 9 yaşındaki kız öğrenciyi öğle yemeğinde dışarı çıkmamakla cezalandırdı.

Ulusal marştaki ifadelerin beyaz tenli insanları kastettiğini ve yerli halkların kültürlerini kabul etmediği için marştaki ifadeyi yanlış bulduğunu söyleyen Nielsen, "Biz genciz diyorsa (We are young), bu, 50 bin yıldan uzun bir süredir İngilizler öncesinde de burada bulunan Yerli Avustralyalıları görmezden geliyor demektir." ifadesini kullandı.

Queensland Üniversitesi Psikoloji Bölümünde doçent olan babası Mark Nielsen ve Queensland Teknoloji Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü Doçenti annesi Yvette Miller, kızlarının görüşlerini tamamen desteklediklerini söyledi.

Kızının kendisine uymayan bir davranışa zorlandığını belirten Mark Nielsen, "O, inandığı şeylere sadık kalmak ve doğru olduğuna inandığı bir şey için bir duruş sergilemek için inanılmaz bir cesaret gösterdi ve bunu yapmak istediği için onunla bundan daha fazla gurur duyamam." dedi.

HEM DESTEK HEM DE TEPKİ VAR

Brisbane Aborijin toplumundan Sam Watson, Harper'ın ebeveynlerinin "akıllı ve cesur" bir çocuk yetiştirmelerinden dolayı tebrik edilmesi gerektiğini kaydetti. Watson, "Çok parlak ve hayat dolu bir genç kız yetiştiriyorlar, bu da büyüyecek ve hayatında büyük şeyler yapacak." dedi.

Gazeteci ve televizyon sunucusu Georgie Gardner de Harper'e, "güçlü ve karakterli" duruşundan dolayı övgüde bulunarak, "Ulusal marşın sözlerini göz önünde bulundurarak onu alkışlıyorum. Birçok insan sadece onu tıngırdatıp (söyleyip) geçiyor ve anlamı düşünmüyor." sözleriyle destek verdi.

Ayrıca açılan sosyal medya hesaplarından da Nielsen'e çok sayıda destek mesajı geliyor.

Öte yandan sosyal medya hesabından Nielsen'i "beyni yıkanmış" olarak tanımlayan, göçmen, İslam ve çok kültürlülük karşıtı görüşleri ile tanınan Tek Ulus Partisi lideri Senatör Pauline Hanson, "Bu çocuk yanlış yola yöneldi ve bunu teşvik ettikleri için ailelerini suçluyorum." yorumunu yaptı.

Liberal Ulusal Parti Queensland eyalet milletvekili Jarrod Bleijie de Nielsen ve ailesine tepki göstererek, "Saçma bir protestodan kurtulun ve Ulusal Marşınızı gururla söyleyin. Eğer şımarık çocuk gibi davranmaya devam ederse uzaklaştırma almalı." değerlendirmesinde bulundu.

Queensland Eğitim Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise okulun Harper'a, marş sırasında salonun dışında kalmasını veya marşı söylememesini teklif ettiği bildirildi.

Avustralya'nın yerli halkları Aborijinler ve Torres Boğazı Adalıları ülkenin ilk sahipleri olarak, kültür, tarih ve geleneklerinin yazılı bir anlaşma ile tanınması talebinde bulunuyor. Bu konudaki yerli halkların temsilcileri ve hükümet arasında geçtiğimiz haziran ayında yapılan görüşmelerde söz konusu taleplere yönelik olumlu adımlar atılmıştı.

Avustralya, yerli halklarıyla anlaşmaya sahip olmayan tek Commonwealth ülkesi durumunda bulunuyor.

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