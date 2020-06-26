"Aborjinler kimdir? Aborjinlerin özellikleri nelerdir?" gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız.

Aborjin ne demektir?

İlk bakışta bu kelime bize çok yabancı gelebilir fakat gerçekten böyle bir kelime vardır ve biz bunu sizler için araştırdık. Araştırmalarımız sonucunda Aborjinler, göçebe hayatı sınırları boyunca hareket halinde yaşamaya elverişli olan Avustralya kıtası yerlilerine verilen addır. Avustralya'da yaşayan bu yerdeler hayatlarına çeşitli şekilde sürdürmektedir. Yaşamlarını sürdürebilmeleri için öncelikle avlanma teknikleri ne geliştirmektedirler. Aborjinlerin avlanma teknikleri arasında bumerang ve Mızrak bulunur.

Aborjinlerin özellikleri nelerdir?

Aborjinler geçimlerini avlanarak sağlarlar. Ayrıca aborjinler balık avının dışında sebze veya meyve toplayarak geçimlerini sağlarlar. Avustralya yerlileri beslenme ve avlanma şekillerinin dışında sanat alanında da çeşitli özelliklere sahiptirler. Gerçek anlamda yazılı bir dilleri olmamasına rağmen şarkılar yoluyla birbirleri ile anlaşmaktadırlar. Aborjinler su ile çeşitli kayaları karıştırarak elde ettikleri boyalarla kayalıklara veya ağaç yerlerinde çeşitli boyamalar ve resimler yapmışlardır. İlk boyamalarını ise çubuklar veya parmaklarını kullanarak veya ağızlarını aldıkları boyayı püskürterek yapmışlardır.

Aborjinlerin ağaç kabuklarını de mağara duvarlarına yaptıkları resimler dini inançlarının belirlenmesinde rol oynamıştır. Aborjinler toprak boyalarla kömür kullanarak yaptıkları sanat eserleriyle geçimlerini sağlamaya çalışmışlardır. Aborjinlerin bir de kendi halk müziği vardır Bu müzik uzun ve odundan yapılmış bir çeşit sesi ile yansıtılmaktadır. Aborjinlerle ilgili çeşitli belgeseller çekilmiş uzun uzun araştırmalar yapılmıştır. Aborjinlerin sanatları günümüze kadar gelmiş ve günümüzde bile sanat dünyasına katkı sağlamıştır.