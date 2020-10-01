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Absorbsiyon Tanımı:

Absorbsiyon kelimesini anlamı; emme, emilim, bir şeyin başka bir şeyin parçası olduğu süreç veya kelimenin tam anlamıyla tanımlanır. Tamamen bir şeye konsantre olduktan sonra meşgul olma halidir.

Absorbsiyon Örnek Anlatımı:

Absorbsiyon, emilim, emme ve emilmiş olarak tanımlanır. Biyolojik olarak anlamı; besin maddelerinin, ilaçların vs. Dokuların içine, bağırsak duvarları, kan, vb. Fiziki anlamı; Radyant enerjiden içeri alma ve yansıtma. Bir ortamdan geçen ışık enerjisinde, radyo dalgalarında vs. Kısmi kayıp olarak ifade edilir.

Bir absorbsiyon örneği, 50 kitabın tamamını ders kitabınızı okuyarak ve bir haritaya bakarak ezberlemenizdir.

Biyoloji; Sıvı veya çözünen gibi bir maddenin difüzyon veya ozmoz yoluyla hücre zarı boyunca hareketi.

Kimya; Bir katı ya da sıvı gibi bir maddenin sıvı ya da gaz gibi başka bir maddeyi moleküllerinin arasındaki dakika boşlukları ya da boşlukları boyunca aldığı süreç. Bir kağıt havlu su alır ve su emilimiyle karbondioksit alır.

Fizik; Absorbsiyon sırasında, enerji bir formdan diğerine değişebilir. Radyasyon bir atomdaki elektronlara çarptığında, elektronlar radyasyonun enerjisini emerek daha yüksek bir yörüngeye ya da heyecan durumuna geçer.

Absorbsiyon bilgisayar tanımı; Bir elektromanyetik dalganın enerjisinin bir kısmının veya tamamının, yayıldığı ya da üzerinde gerçekleştiği maddeyle etkileşimi sonucunda geri dönüşümsüz bir şekilde başka bir enerji şekline dönüşmesi.

Genel olarak, elektromanyetik enerjinin toplamı termal enerjiye, yani maddeye transfer olan ve bir miktar sinyal zayıflamasına neden olan ısıya dönüşür. Bir bakır iletken boyunca yayılan bir elektrik sinyali, örneğin bir miktar elektromanyetik enerji, bakırdaki serbest elektronların titreşiminden dolayı termal enerjiye dönüştürüldüğü için zayıflar.

Benzer şekilde, bir cam optik fiberden (GOF) yayılan bir optik sinyal, fotonlar, kristalin silikon dioksit ve fiber içeren dopantlarla etkileşime girip termal enerjiye dönüşürken bazı zayıflamalara maruz kalır. Radyo dalgaları ayrıca, aslında mikrodalga fırınlarda avantaj sağlamak için kullanılan absorbsiyondan da ciddi şekilde muzdariptir.

Absorbsiyon Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: