Acarlar Longozu ziyaretçilerini doğal güzellikleri keşfe çıkarıyor

Yürüyüş yolunu 1250 metreden 3 bin metreye çıkarmak için proje hazırlandığını bildiren Soytürk, "Longoz, görüntüsüyle her anlamda daha da farklı boyut kazanacak. Misafirlerimizin dışarıdan yemek getirip yiyebileceği piknik alanlarımız, ayrıca yürüyüş parkurumuzda muhteşem manzaralar var. Fotoğraf çekilebilecek nilüferler, farklı kuş türleri, farklı yılanlar, kaplumbağalar var. Bunun haricinde parkurumuzda dinlenme alanları, kitap okuma etkinliği yapılabilecek alanımız da var.