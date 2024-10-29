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        Haberler Dünya Jeff Bezos yazdı: "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor" | Dış Haberler

        Jeff Bezos yazdı: "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"

        ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, geçtiğimiz günlerde ilk kez başkanlık seçiminde bir adayı desteklemeyeceğini duyurdu. Washington Post'un Demokrat Parti destekçisi okurları, gazetenin Kamala Harris'e açıkça destek vermemesine tepki gösterdi ve gazete birkaç gün içinde 200 bine yakın abonesini kaybetti. Yaşananların ardından gazetenin sahibi Jeff Bezos, "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı ve tarafsızlık algısını zedeleyen başkanlık adayları için destek açıklamalarını durdurmanın önemli bir adım olduğunu ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 09:58 Güncelleme: 29.10.2024 - 10:34
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        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
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        ABD, 5 Kasım'da Donald Trump ile Kamala Harris arasında gerçekleşecek tarihi seçime hazırlanıyor. Tüm dünyanın dikkatle takip edeceği bu seçime ilişkin ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, onlarca yıl sonra ilk kez başkanlık seçiminde bir adayı desteklemeyeceğini duyurmuş ve gelecekteki seçimlerde de aynı tavrı sürdüreceğini açıklamıştı.

        Washington Post'un ilk kez aldığı bu kararın ardından, çok sayıda dijital üye aboneliklerini iptal etti. Binlerce gazete okuyucusu, gazetenin sahibi Jeff Bezos'un Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e açıkça destek vermemesine tepki gösterdi.

        Gazete yönetimine yakın iki kaynağa göre, Pazartesi öğlen saatlerine kadar 200 bini aşkın kişi dijital aboneliğini iptal etti. Bunun tirajın yüzde 8'ini temsil ettiği belirtildi ve abonelik iptallerinin sürdüğü ifade edildi.

        Washington Post'un eski Genel Yayın Yönetmeni Marcus Brauchli, NPR'ye yaptığı açıklamada, "Bu çok büyük bir sayı. Sorun şu ki, insanlar kararın neden alındığını bilmiyor. Temel olarak kararın alındığını biliyoruz ama buna neyin yol açtığını bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

        "ACI GERÇEK: AMERİKALILAR HABERLERE GÜVENMİYOR"

        Bu gelişmelerin ardından gazetenin sahibi Jeff Bezos, Washington Post'ta kaleme aldığı "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor" başlıklı yazısında medyanın artık en az güvenilen kurum olduğunu vurguladı.

        Bezos yazısında, tarafsızlık algısını zedeleyen başkanlık adayları için destek açıklamalarını durdurmanın önemli bir adım olduğunu ifade etti. Gazeteciliğin güvenilirlik ve bağımsızlık değerini korumanın zorluklarına vurgu yaptı ve Washington Post'un kamuya güven veren bir ses olarak önemini sürdüreceğini yazdı.

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        Bezos yazısında şu ifadeleri kullandı:

        "Yıllık kamuoyu anketlerinde gazeteciler ve medya kuruluşları düzenli olarak alt sıralarda, çoğu zaman Kongre'nin hemen üstünde yer alır. Ancak bu yılki Gallup anketinde, Kongre'nin altına düşmeyi başardık. Mesleğimiz artık en az güvenilen kategorisinde. Yaptığımız şey açıkça işe yaramıyor.

        "BAŞKALARINI SUÇLAMAK KOLAY OLURDU"

        Çoğu insan medyanın taraflı olduğuna inanıyor. Uzun ve devam eden güvenilirliğimizdeki düşüşten başkalarını suçlamak kolay olurdu ama kurban zihniyeti yardımcı olmaz. Şikayet etmek bir strateji değil. Güvenilirliğimizi artırmak için kontrol edebileceğimiz şeyler için daha çok çalışmalıyız."

        Bezos yazısında, tarafsızlık algısını zedeleyen başkanlık adayları için destek açıklamalarını durdurmanın önemli bir adım olduğunu ifade etti ve "Bu karar hakkında ne kampanya ne de aday hiçbir düzeyde hiç kimseye danışılmadı." dedi.

        "BİRÇOK İNSAN DOĞRULANMAMIŞ HABER KAYNAKLARINA YÖNELİYOR"

        2013'ten bu yana Washington Post'un sahibi olan Bezos şu ifadeleri kullandı:

        "11 yılda The Post'ta kendi çıkarlarım için herhangi bir şey yaptığımı göremezsiniz. Güvenilirlik eksikliği The Post'a özgü bir durum değil, diğer gazetelerde aynı sorunla karşı karşıya. Ve bu yalnızca medya için değil, aynı zamanda ülke için de bir sorun. Birçok insan podcast'lere, yanlış sosyal medya paylaşımlarına ve doğrulanmamış haber kaynaklarına yöneliyor, bu da yanlış bilgilerin hızla yayılmasına sebep oluyor.

        "DÜNYA HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA GÜVENİLİR SESE İHTİYAÇ DUYUYOR"

        Dünya şimdi her zamankinden daha fazla güvenilir, bağımsız bir sese ihtiyaç duyuyor ve bu ses dünyanın en önemli ülkesinin başkentinden daha iyi nereden çıkabilir? Bu mücadeleyi kazanmak için yeni yöntemler kullanmamız gerekecek. Bazı değişiklikler geçmişe dönüş olacak, bazıları da yeni gelişmeler olacak.

        Elbette eleştiri, yeni olan her şeyin ayrılmaz bir parçası olacak. Bunların hiçbiri kolay olmayacak, ancak buna değecek. Bu çabanın bir parçası olduğum için çok minnettarım. Herhangi bir yerde bulabileceğiniz en iyi gazetecilerin çoğu Washington Post'ta çalışıyor ve gerçeğe ulaşmak için her gün titizlikle çalışıyorlar. İnanılmayı hak ediyorlar."

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        #Jeff Bezos
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