Açık konserve yiyecekleri buzdolabında saklamak güvenli mi?
Bu yaygın bir mutfak bilmecesidir: Doyurucu bir kırmızı biber veya İtalyan domates sosu hazırlıyorsunuz ancak tarif için sadece siyah fasulye kutusunun yarısına veya bir veya iki çorba kaşığı domates salçasına ihtiyacınız olduğunu göreceksiniz. Belki meyve salatası için bir kutu ananas dilimi açtınız ama kutunun tamamını kullanmanıza gerek yok ya da kızartma yapıyor ve birkaç konserve mısır tanesi eklemek istiyorsunuz. Peki açık kutuyla ne yapmalısınız? İçeriği hava geçirmez bir kaba aktarmak gerekli mi, yoksa plastik ambalaj veya kutunun üzerindeki silikon kapak buzdolabında birkaç gün yeterli olur mu? Peki konserve depolama yoluna giderseniz bu güvenli midir?
Görünüşe göre uzmanlar, buzdolabında açık bir kutu yiyecek saklamanın büyük bir sağlık sorunu oluşturmadığı konusunda hemfikir görünüyor. Yine de, kalanlarınız için en iyi seçenek olmayabilir.
Konserve yiyecekler genellikle standart boyutlu kaplarda gelir ve daha az sayıda kişi için yemek pişiriyorsanız veya kutunun tamamını gerektirmeyen bir tarif hazırlıyorsanız yalnızca bir kısmını kullanırsınız ve geri kalanını daha sonra kullanmak üzere saklamanız gerekir. Eleştirmenler, buzdolabında açık bir kutu yiyecek saklamanın, başta gıda güvenliği ve gıda kalitesi olmak üzere birkaç nedenden dolayı sorunlu olabileceğini söylüyor ancak gerçekler bu iddiayı her zaman desteklemiyor.
BUZDOLABINDA AÇIK KONSERVELERİN SAKLANMASI GÜVENLİ Mİ?
Açık bir kutuyu buzdolabına yapıştırmaktan kaçınmanın sıklıkla tekrarlanan bir nedeni, metal kutu ve ambalajdaki kimyasalların yiyeceğe sızıp onu Bisfenol-A (BPA) ile kirletebilmesidir. Bu sentetik bileşik, insanlarda birikebilen ve potansiyel olarak metabolizmayı ve hastalık oranlarını etkileyebilen hormon benzeri özelliklere sahiptir.
Ancak ABD Gıda ve İlaç İdaresi, şu anda onaylanmış seviyelerde, kutularda veya kaplarda bulunan herhangi bir BPA'nın güvenli olduğunu savunuyor. Ajans konuyla ilgili yeni verileri incelemeye devam ediyor.
Ajans web sitesinde "Tüketicilere BPA'nın gıda kapları ve ambalajlarındaki mevcut onaylı kullanımlarının güvenli olduğu konusunda güvence veriyoruz" diyerek şöyle devam ediyor: "FDA, BPA hakkındaki anlayışımızı geliştirmeye yardımcı olacak yeni araştırmalar için bilimsel literatürü izlemeye devam ediyor ve bu konuyu dikkate alacaktır." BPA'nın gıda ambalajında güvenli kullanımını sağlamaya devam ederken yeni veriler."
Ayrıca özellikle asitli bir yiyeceğin (örneğin haşlanmış domates) kutunun içini parçalayan ve aslında metalin bir kısmını çözen kimyasal bir reaksiyonu tetikleme olasılığı da var. Bununla birlikte, USDA'ya göre bu gıdalar genellikle düşük asitli muadillerine göre daha kısa bir raf ömrüne sahip olacak ve bu tür aşındırıcı etki yıllar alabilecek.
LEZZET VE LEZZETİN KORUNMASI
Buzdolabında konserve karşıtı birlik arasındaki bir diğer tartışma ise yemeğin aroması ve tadıyla daha çok ilgilidir. Cornell Üniversitesi gıda mikrobiyoloğu Carl Batt, ScienceNotes.org'a, açık bir kutuyu buzdolabında saklamak, yiyeceğin teneke gibi veya "konserve" tadında kalmasına neden olabileceğini söyledi. İyi bir mühürleme olmazsa, konserve ürünün kuruması veya buzdolabındaki komşularından potansiyel olarak kötü koku veya tatları absorbe etme olasılığının daha yüksek olduğunu ekledi.
Ancak esas soru, orijinal sorumuza kesin bir yanıt sunan USDA'nın Gıda Güvenliği ve Denetleme Servisi tarafından en iyi şekilde özetlenebilir: "Konserve gıdaların kullanılmayan kısımları buzdolabında saklanabilir, ancak optimum kaliteyi ve lezzeti korumak için kullanılmayanları kutuya koyun. Bir cam veya plastik saklama kabında porsiyon olarak saklayabilirsiniz."
Ajans, bir kutuyu soğutuyorsanız, tüketicileri kutuyu bir tür kapakla kapatmaya ve yiyeceği dört gün içinde mutlaka yemeye teşvik ediyor.
Elbette, konserve içeriklerini hava ve kirletici maddelere karşı daha iyi bir sızdırmazlık sağlayan, bozulma ve gıda kaynaklı hastalık riskini azaltan cam veya plastik bir kaba aktarma seçeneği her zaman vardır. Ayrıca cam veya plastik kaplar gıdayla reaksiyona girmez, lezzetini ve kalitesini korur.