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Acil durum ilan edildi! Teksas'ı fırtına vurdu: 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

ABD'nin Teksas eyaletinin Panhandle kasabasında dün meydana gelen fırtınada 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Eyalette fırtınalar nedeniyle acil durum ilan edildi

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AA / HABERTURK.COM
  • Acil durum ilan edildi! Teksas'ı fırtına vurdu: 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

    Teksas Valisi Greg Abbott, fırtınalar nedeniyle eyalette "acil durum" ilan ettiğini duyurdu.

     

     
  • Acil durum ilan edildi! Teksas'ı fırtına vurdu: 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

    Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), fırtınanın kasabayı dün yerel saatle 17.00 sularında etkisi altına aldığını bildirdi.

     

     
  • Acil durum ilan edildi! Teksas'ı fırtına vurdu: 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

    Perryton İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, fırtınada 3 kişinin öldüğü belirtildi. Yerel yetkililer, fırtınadan dolayı 2 kişinin hala kayıp olduğunu kaydetti.

     

     
  • Acil durum ilan edildi! Teksas'ı fırtına vurdu: 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

    Ochiltree ilçesinde 50 ila 100 kişinin hastanede tedavi gördüğü, 10 kişinin durumunun kritik olduğu aktarıldı.
  • Acil durum ilan edildi! Teksas'ı fırtına vurdu: 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

    Ochiltree İlçe Şerif Departmanı, elektrik kesintisinden oluşan güvenlik problemleri nedeniyle sabah altıya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini duyurdu. 

     

     

      
  • Acil durum ilan edildi! Teksas'ı fırtına vurdu: 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

    Poweroutage.us, ABD’nin güney eyaletleri Mississippi, Alabama, Florida ve Georgia'da 106 binden fazla kişinin şiddetli fırtınalar nedeniyle elektriksiz kaldığını belirtmişti.

     
  • Acil durum ilan edildi! Teksas'ı fırtına vurdu: 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı
  • Acil durum ilan edildi! Teksas'ı fırtına vurdu: 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı
  • Acil durum ilan edildi! Teksas'ı fırtına vurdu: 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı
  • Acil durum ilan edildi! Teksas'ı fırtına vurdu: 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

*Haberin görselleri Associated Press ve İHA tarafından servis edilmiştir.

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