Acun Ilıcalı ve kanallarına soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalı ve Exxen platformu hakkında "yasadışı bahis reklamı" nedeniyle soruşturma başlattı
Giriş: 20.11.2024 - 14:20 Güncelleme: 20.11.2024 - 14:20
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Acun Ilıcalı hakkında yasadışı bahis reklamı yapılması ve insanların teşvik edilmesi iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis reklamı yapılması ve teşvik iddiasıyla Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 televizyon kanalı ve 'Exxen' dijital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.
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