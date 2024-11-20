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        Haberler Gündem Yargı Acun Ilıcalı ve kanallarına soruşturma | Son dakika haberleri

        Acun Ilıcalı ve kanallarına soruşturma

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalı ve Exxen platformu hakkında "yasadışı bahis reklamı" nedeniyle soruşturma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 14:20 Güncelleme: 20.11.2024 - 14:20
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        Acun Ilıcalı ve kanallarına soruşturma
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Acun Ilıcalı hakkında yasadışı bahis reklamı yapılması ve insanların teşvik edilmesi iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis reklamı yapılması ve teşvik iddiasıyla Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 televizyon kanalı ve 'Exxen' dijital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.

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