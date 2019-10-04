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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Reform 2023'e kadar bir yol haritası niteliğindedir

AA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Reform 2023'e kadar bir yol haritası niteliğindedir." dedi

Adalet Bakanı açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon Bölge Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Burada değerlendirmelerde bulunan Bakan Gül şunları söyledi:

"Reform 2023'e kadar bir yol haritası niteliğindedir. 2023'e kadar gerek kanun gerektiren düzenlemeler, gerek Cumhurbaşkanlığı kararı gerektiren düzenlemeler, gerek bakanlık ya da kurumların karar alması gereken süreçler, reform birebir hayata geçerek uygulanmaktadır ve nitekim birinci paket olarak Meclis'e gelen bir teklif oldu. Pakette ifade özgürlüğünü daha da güçlendiren, düşünce özgürlüğünü daha da tahkim eden, çok önemli düzenlemeler bulunmaktadır. İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü hususunda Yargıtay yolunu açarak kanun yolunu genişletiyoruz. Cinsel suç mağdurlarının kayda alınan beyan ve görüntülerinin de kişisel veri olarak dava dosyasına saklanması ve gizliliği için her türlü tedbirlerin alınması yasal bir yükümlülük olarak geliyor." dedi.

 

 

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