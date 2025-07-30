Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı, şartları ne? Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı branş dağılımı belli mi?

        Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı, şartları ne?

        Adalet Bakanlığı, 20 bin kişilik dev personel alımıyla kamu istihdamında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Temmuz'da Kabine Toplantısı sonrası kamuoyuna duyurduğu müjde, binlerce adayın heyecanını artırırken, detaylar da netleşmeye başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başvuruların yalnızca dijital ortamda alınacağını ve alımın hangi branşlarda yapılacağını duyurdu. Gözler şimdi başvuru tarihleri ve şartlarında. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 21:13 Güncelleme: 30.07.2025 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kamuya personel alımı bekleyen binlerce kişi için sevindirici haber Adalet Bakanlığı’ndan geldi. 17 Temmuz’daki Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu 20 bin kişilik alımla ilgili ayrıntılar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamalarıyla netleşti. Başvurular yalnızca internet üzerinden yapılacak ve fiziki evrak kabul edilmeyecek. Peki, hangi branşlarda alım yapılacak ve başvuru şartları neler? İşte merak edilen ayrıntılar...

        2

        ADALET BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        2025 yılı Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        3

        ADALET BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı'na 20 bin personel alınacağını duyurdu.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 20 bin yeni personel alımına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Tunç, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından yaptığı açıklamalarda adalet teşkilatımıza 20 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini aziz milletimizle paylaştı.

        Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt kâtibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer ünvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız.

        Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalarda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, adalet politikalarımızın hayata geçirilmesinde her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Gücümüze güç katacak yeni çalışma arkadaşlarımıza adaletin tecellisi yolunda şimdiden başarılar diliyorum. Adalet teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

        4

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

        Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer ünvanlarda yapılacak. Kadro ve branş dağılımı Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile belli olacak.

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DUYURULAR SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Alıma ilişkin ilan, kurumun internet sitesi üzerinden yayımlanacak ve böylece başvurulara ilişkin detaylar netlik kazanacak.

        Geçmiş senelerde Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusunda KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almış olma şartı aranmıştı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        MGK: Hızlı ve istikrarlı ilerlenecek
        MGK: Hızlı ve istikrarlı ilerlenecek
        Süreç komisyonunda gözler yarında
        Süreç komisyonunda gözler yarında
        Diploma davasında yeni gelişme
        Diploma davasında yeni gelişme
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Fenerbahçe'nin yeni sağ beki Nelson Semedo!
        Fenerbahçe'nin yeni sağ beki Nelson Semedo!
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Galatasaray'dan Osimhen paylaşımı!
        Galatasaray'dan Osimhen paylaşımı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!