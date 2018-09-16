Adana'da kasten adam öldürmek suçundan 11 yıl 5 ay 15 gün ceza alıp hapse girdikten sonra cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Demetevler Mahalleside meydana gelen olayda, "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası alan hükümlü İhsan Erden (35), cezaevinden kaçtı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği hükümlüyü yakalamak için harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonunda hükümlünün Demetevler Mahallesi 53025 sokakta olduğu saptandı. Polis adrese baskın düzenleyerek hükümlüyü yakaladı. Hükümlü emniyete getirilip işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.
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