Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Adana'da "Portakallı Lezzetler Yarışması" gerçekleştirildi. - Öne çıkan haberler

        Adana'da "Portakallı Lezzetler Yarışması" gerçekleştirildi.

        Adana'da devam eden 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Portakallı Lezzetler Yarışması" gerçekleştirildi. Kostüm giyen mankenlerin yürüyüşle renk kattığı "Portakallı Lezzetler Yarışması"nın ardından gerçekleştirilen etkinlikte de Adana'nın öne çıkan 35 yöresel yiyeceği sergilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 19:39 Güncelleme: 20.04.2024 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da renkli kareler
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da devam eden 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Portakallı Lezzetler Yarışması" gerçekleştirildi.

        Kentin önemli tarım ürünlerinden narenciyenin özel tariflerle buluşturulduğu yarışma, merkez Yüreğir ilçesindeki bir otelde düzenlendi.

        YÖRESEL ADANA MUTFAĞI

        Yarışmaya katılan şefler, "tatlı-pasta", "soğuk-sıcak yemekler" ve "yöresel Adana mutfağı" kategorilerinde mücadele etti.

        Katılımcıların hazırladığı yiyecekler, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

        REKLAM

        Jürinin, tariflerin sunumu, görünüşü, lezzeti, kokusu ve kıvamı gibi özelliklerine bakarak yaptığı değerlendirmenin ardından dereceye giren şeflere ödül verildi.

        MANKENLERDEN GEÇİT TÖRENİ

        Kostüm giyen mankenlerin yürüyüşle renk kattığı "Portakallı Lezzetler Yarışması"nın ardından gerçekleştirilen etkinlikte de Adana'nın öne çıkan 35 yöresel yiyeceği sergilendi.

        YARIN SONA ERECEK

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan ve 13 Nisan'da başlayan 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, yarın sona erecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Portakal Çiçeği
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Livakovic'in yükselişi!
        Livakovic'in yükselişi!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?