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        Haberler Gündem Adana'da, sahte doktor yaka kartı takan kadının yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı

        Adana'da, sahte doktor yaka kartı takan kadının yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı

        Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yakasındaki doktor kimliği ile gezinen kadın şüpheli hareketler yapınca yakayı ele verdi. Gözaltına alınan 28 yaşındaki C.S. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 20:53 Güncelleme: 25.01.2024 - 20:53
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        Sahte doktor yakalandı
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        Adana'da, sahte doktor yaka kartı takan kadının yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri, yaka kartında asistan doktor yazan bir kişinin hareketlerinden şüphelenince durumu hastane polisine bildirdi.

        Olay yerine gelen polis, şüpheli kadının çelişkili ifadeler vermesi üzerine yaptığı incelemede yaka kartının sahte olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınan C.S. (26) Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

        ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ DEVREYE GİRDİ

        Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, yaka kartında asistan doktor yazan C.S, koridorda cep telefonuyla görüşme yaparak ilerliyor.

        Bir süre sonra C.S, buradaki cep telefonu aksesuarı satışı yapılan iş yerine giriyor.

        İş yerine giden hastanenin özel güvenlik görevlileri görüştüğü C.Syi polis noktasına götürüyor.

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        #adana
        #sahte doktor
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