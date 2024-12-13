Adana Demirspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet 4 beraberlik ve 3 mağlübiyeti bulunan siyah beyazlılar, Adana Demirspor maçını kazanarak Avrupa Ligi'nde aldığı Bodo/Glimt yenilgisini unutturmak istiyor. Öte yandan ligde galibiyeti olmayan sonuncu Adana Demirspor, Beşiktaş karşısında sürpriz yaparak puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Adana Demirspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Adana Demirspor- Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt deplasmanına konuk olan siyah beyazlılar, öne geçtiği maçta sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Mağlübiyetin ardından kara kartal gözlerini lige çevirdi. Lig'de zirve yarışından 13 puan uzak kalan Beşiktaş'ın, Adana Demirspor karşısında hedefi mutlak galibiyet. Peki, Adana Demirspor- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
ADANA DEMİRSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Adana Demirspor- Beşiktaş maçı 16 Aralık Pazartesi günü 19.00'da oynanacak.
ADANA DEMİRSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11
Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Masuaku, Salih, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Immobile
BEŞİKTAŞ'TA STOPER SORUNU!
Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçında sakatlıklar nedeniyle stoperde sorun yaşanıyor.
Siyah-beyazlılarda ameliyat olan Gabriel Paulista'nın yanı sıra sakatlıktan dönemeyen Felix Uduokhai'nin de Adana Demirspor maçında oynaması beklenmiyor.
ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı. İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, taktik çalıştı.