Adana Demirspor- Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt deplasmanına konuk olan siyah beyazlılar, öne geçtiği maçta sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Mağlübiyetin ardından kara kartal gözlerini lige çevirdi. Lig'de zirve yarışından 13 puan uzak kalan Beşiktaş'ın, Adana Demirspor karşısında hedefi mutlak galibiyet. Peki, Adana Demirspor- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...