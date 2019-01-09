Kentte hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesinin ardından merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri ve Yüzüncüyıl mahallelerinde kısa süreli kar yağdı. Bu yağış, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

AA'nın haberine göre; kar görülmesine pek alışkın olunmayan kentte bazı vatandaşlar, kısa süreli yağışı cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Adana'da en son kar yağışı 2015 yılında görülmüştü.

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