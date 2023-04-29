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Adıyaman: Cumhurbaşkanlığı’nda Erdoğan, Meclis’te belirsizlik

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, seçmenin nabzını tuttuğu Anadolu turunda depremin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman’daki izlenimlerini kaleme aldı

Adıyaman: Cumhurbaşkanlığı’nda Erdoğan, Meclis’te belirsizlik

Deprem zamanı en çok ihmale uğrayan yerdi Adıyaman. Depremin dördüncü günü geldiğimde buraya Adıyamanlıların neden feryat ettiğini anladım. Buradaki yıkımı hakkıyla anlatamamıştık hiçbirimiz.

Depremden 35 gün sonra tekrar geldim. O zaman da enkazın hala yeterince ortadan kalkmadığını, çadır ve konteyner ihtiyacının yoğun olduğunu gördüm.

Dün üçüncü kez gelmiş oldum.

Bu kez şehri daha iyi gördüm. İlk anda yıkılan evlerin enkazı kaldırılmış.

Şehirden göçenlerin bir kısmı dönmüş ve şehri canlandırmış. Konteynerden iş yerleri kurulmuş, az da olsa ticareti hareketlendirmiş. Yakında ağır hasarlı evlerin yıkımına başlanacak. Ancak konteyner ihtiyacı hala çok fazla.

ŞEHİRDEN GÖÇENLERİN SAYISI TAM BİLİNMİYOR

Diğer deprem şehirlerinde olduğu gibi Adıyaman’dan kaç kişi göçtü, kaç kişi geri döndü tam bilinmiyor. Ancak YSK verilerine göre 32 bin seçmen kaydını başka illere aldırmış. Fakat kaydını aldırmayan ve şehir dışında olanların sayısı bilinmiyor.

Millet İttifakı seçim bürosu, AK Parti İl Başkanlığı'nda bu seçmenlere ulaşmak ve onları şehre oy kullanmaları için geri getirmek için yoğun çalışma vardı.

Fakat binlerce seçmeni otobüslerle, binlerce kilometre uzaktan getirmek çok zor. Bir de bunların şehirde kalacak yeri olmadığından, aynı gün geri gönderilmeleri gerekiyor.

Diğer deprem şehirlerinde olduğu gibi Adıyaman’da da sandığa giden seçmen sayısında düşüş olacaktır.

CUMHURBAŞKANLIĞINDA ERDOĞAN ÖNDE

2018’de Cumhurbaşkanlığında Erdoğan % 67.4 oy almıştı. Muharrem İnce % 20.5, Demirtaş % 7.4.

Erdoğan’ın bu oy oranını koruması bekleniyor. Eski AK Parti Grup Başkanı ve eski Adıyaman milletvekili Ahmet Aydın ise, "Bunu not et göreceksin, bu oranın üstüne çıkacağız" dedi.

Deprem sonrası ihmaller ve sorunlar yüzünden çok kızan insanla konuşmuştum burada. Onlarla tekrar konuştuğumda yumuşadıklarını ve hızla toparlanan şehirdeki çalışmalardan memnun olduklarını gördüm.

Bu insanlar yeniden Erdoğan’a oy vereceklerini ama Meclis’te başka parti düşündüklerini söylediler. Fakat hangisi olduğuna tam karar vermemişler.

ÜÇ PARTİ ÇEKİŞİYOR

2018’de Adıyaman'da AK Parti 4, CHP 1 milletvekili çıkarttı. Bu dengenin değişmesi bekleniyor.

AK Parti, CHP ve HDP çekişiyor.

Millet İttifakı burada CHP listesinde seçime giriyor. İYİ Parti liste çıkartmadı ve adaylarını CHP listesinde 2. sıraya koymuş.

Burada güçlü bir Milli Görüş geleneği olmasına rağmen Saadet’ten bir adayın listede olmaması büyük hata olmuş aslında. Saadet Partisi’nden bir yetkili bunu oldukça üzgün bir ifadeyle anlatırken, teşkilatın da bu nedenle çalışmadığını anlamış oldum.

CHP ve AK Parti listelerine farklı nedenlerle tepki var. HDP seçmenin de şehirden biri listede olmadı diye homurdanma var.

Aslında her üç partinin liste sorunları bulunuyor.

HDP ve CHP tabanı aynı olduğundan birbirinden oy çekiyor.

Burada bir milletvekili kaybetme tehlikesi yaşayan AK Parti’nin umudu da bu. Bu oy kaymalarından dolayı aradan sıyrılmayı umuyorlar.

Fakat Yeniden Refah Partisi'nin sürpriz bir parti olarak herkesi şaşırtma ihtimali de var.

ÇOK BELİRSİZ ORTAM

Adıyaman halkının da diğer deprem şehirlerinde olduğu gibi asıl gündemleri seçim değil. Dolaştığım çadır kentlerde herkes derdini anlatmakla uğraşıyordu. Seçim konuşan yoktu.

Bu nedenle burada çok belirsiz bir hava gördüm.

Dolaştığım siyasi parti yetkilileri de aynı kanaatteler.

Özellikle milletvekili seçiminde çok değişken, çok belirsiz ve sürprizlerle dolu bir seçim bekliyor herkesi.

Bu nedenle bir tahmin yapmak çok zor burada.

Fakat Cumhurbaşkanlığı'nda Erdoğan'ın açık ara önde kapatacağı kesin gibi.

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