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        Haberler Gündem Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem

        Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

        Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 23.37'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 00:25 Güncelleme: 19.01.2024 - 00:25
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        Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem
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        Adıyaman'da Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez ve ilçelerde hissedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanlığı verilerine göre, saat 23.37'de merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

        DHA'nın haberine göre; yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Adıyaman ve ilçelerinde de hissedildi.

        İl genelinde başlatılan saha taramaları sonucu depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

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