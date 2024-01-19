Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem oldu Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 23.37'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi

Adıyaman'da Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez ve ilçelerde hissedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanlığı verilerine göre, saat 23.37'de merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

DHA'nın haberine göre; yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Adıyaman ve ilçelerinde de hissedildi.

İl genelinde başlatılan saha taramaları sonucu depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.