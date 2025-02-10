Adıyaman'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Giriş: 10.02.2025 - 21:21 Güncelleme: 10.02.2025 - 21:21
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.K'nin kent merkezinde olduğunu belirledi.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ