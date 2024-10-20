Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Giriş: 20.10.2024 - 05:54 Güncelleme: 20.10.2024 - 05:54
M.B. idaresindeki otomobil, Mustafa Vural yönetimindeki otomobille, Adıyaman-Kahta kara yolu fuar alanı yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçtaki 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Vural, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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