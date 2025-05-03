Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı
Giriş: 03.05.2025 - 03:46 Güncelleme: 03.05.2025 - 03:46
M.E. idaresindeki otomobil, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında M.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada her iki sürücü ile araçtaki M.S.A. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, M.S.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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