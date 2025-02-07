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        Haberler Gündem Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü yakalandı - Güncel haberler

        Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü yakalandı

        Adıyaman'da, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 23:43 Güncelleme: 07.02.2025 - 23:43
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        Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü yakalandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda hakkında terör örgütü PKK/KCK üyesi olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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