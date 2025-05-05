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        Haberler Gündem Adıyaman'da yüksekten düşen inşaat işçisi öldü - Güncel haberler

        İnşaat işçisi yüksekten düşerek hayatını kaybetti

        Adıyaman'da bir binanın 6'ncı katından düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 19:25 Güncelleme: 05.05.2025 - 19:25
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        Yüksekten düşerek hayatını kaybetti
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        Abuzer Yakut (59), Yeni Mahalle'de yapımı devam eden bir binanın 6'ncı katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yakut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, otopsisi için hastane morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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