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Af çıkacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması geldi! Af düzenlemesinde son durum

Af çıkacak mı sorusu, son günlerde siyaset gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Özellikle af ile ilgili düzenlemeyi içeren teklifin TBMM'ye sunulmasının ardından, tartışmalar gündemin üst sıralarına yerleşti. Peki; af çıkacak mı? İşte, konu ile ilgili AK Parti'den son açıklama...

03.10.2018 - 01:53 | Güncelleme:

Af düzenlemesi ile ilgili tartışmalar gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Af düzenlemesiyle ilgili teklifin TBMM'ye sunulmasının ardından son açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Peki; af çıkacak mı? İşte son açıklama...

AK PARTİ'DEN AF İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Af düzenlemesi ile ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası konuştu.
Çelik konu ile ilgili şunları söyledi:

Bu konuyla ilgili çeşitli isimler konuldu. Önce af olarak gündeme geldi daha sonra ceza indirimi olarak gündeme geldi. Artık içeriğe bakmak gerekiyor. Nihayetinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmiş bir tasarıdır. Tabii ki bununla ilgili bir görüş olgunlaştırılacaktır.

Henüz partideki çalışma, değerlendirme tamamlanmamıştır. Son aşamasındayız ama tam bir nokta koyulmamıştır. Bu konuda kararımız, olgunlaştığı zaman... Arkadaşlarımız bütünüyle gözden geçiriyorlar. Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza arz edilecek. Tabii ki kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu çalışma nihayetlendiği zaman Genel Başkanımıza sunulduktan sonra paylaşılacaktır.

MHP af yasa teklifini geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığı'na sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptığı açıklamada "Biz devlete karşı işlenen cezaları kapsam dışı tuttuk. Bundan faydalanacak olanlar terör örgütleridir" dedi.

MHP'nin, Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinin Şartlı İndirimi ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.


MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptığı açıklamada teklifin, 19 Mayıs 2018'e kadarki suçlarda cezadan 5 yıl şartlı indirim içerdiğini, düzenleme yasalaşırsa aftan 162 bin hükümlünün yararlanabileceğini söylemişti.

MHP'DEN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla çalışmamızı hazırlamış bulunmaktayız. 19 Mayıs 2018'den önceki suçlarla ilgilidir. Sayın Genel Başkanımız 12 Mayıs günü sosyal medya hesabından, "Kaderimizi değiştirmek harcımız değildir. Ancak kader mahkumlarının elinden tutabiliriz. Bu tartışmaya değmez mi" diyerek sosyal barışın yolunu açmıştı. Çekmesi gereken cezadan 5 yıl indirim yapılır. Bu indirim sonrası ceza kalmasa hükümlü salıverilir. Biz devlete karşı işlenen cezaları kapsam dışı tuttuk. Bundan faydalanacak olanlar terör örgütleridir. İşkence, cinsel saldırı suçları kapsam dışıdır. 25 bin 063 hükümlü terör suçlusu var. 162 bin tutuklu ve hükümlü yaralanacak. 16 Nisan halkoylamasıyla anayasa değişikliğimiz halkımız tarafından kabul edilmiştir. Anayasada yapılan yönetim reformu değişikliğiyle yönetim reformu yapılmıştır. Siyasal anlamda oluşan köklü değişikliklerden sonra toplumda genel bir barışma söz konusu olur."

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