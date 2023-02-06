Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AFAD bağışı nasıl yapılır? Deprem bölgesine yardım nasıl gönderilir?

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremden sonra bölgeye giden AFAD, kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Hava şartlarının kötü olması sebebiyle vatandaşlardan battaniye, çadır, mont, bot gibi eşyalar istendi. Peki, AFAD bağışı nasıl yapılır? Deprem bölgesine yardım nasıl gönderilir?

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • AFAD bağışı nasıl yapılır? Deprem bölgesine yardım nasıl gönderilir?

    6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremden sonra AFAD, bölgelere kurtarma çalışmaları için gitti. Yardım etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında yapabileceklerinin ne olduğuyla ilgili araştırma yapıyor. İşte ayrıntılar…
  • AFAD bağışı nasıl yapılır? Deprem bölgesine yardım nasıl gönderilir?

    AFAD SMS İLE BAĞIŞ YAPMA

    AFAD konuyla alakalı resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı: “Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir)”
  • AFAD bağışı nasıl yapılır? Deprem bölgesine yardım nasıl gönderilir?

    AFAD IBAN NO İLE BAĞIŞ YAPMA

    Aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir. EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir.

    T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

    ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

    TL : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04

    USD : TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05

    EURO : TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06

    Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

    TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O

    KIZILAY TİCARİ ŞUBE

    TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99

    USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88

    EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92

    Banka Swift Kod No : TVBATR2A
  • AFAD bağışı nasıl yapılır? Deprem bölgesine yardım nasıl gönderilir?

    TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş

    BAKANLIKLAR ŞUBESİ

    TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

    USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

    EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

    Banka Swift Kod No : TRHBTR2A

    KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

    BALGAT ŞUBESİ

    TL : TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09

    USD : TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17

    EURO : TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18

    Banka Swift Kod No : KTEFTRIS
  • AFAD bağışı nasıl yapılır? Deprem bölgesine yardım nasıl gönderilir?

    TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

    BAŞKENT ŞUBESİ

    TL : TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45

    USD : TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71

    EURO : TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85

    Banka Swift Kod No : ISBKTRIS

    ŞEKERBANK T.A.Ş.

    ANKARA ŞUBESİ

    TL : TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34

    USD : TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35

    EURO : TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36

    Banka Swift Kod No : SEKETR2A

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.