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AFAD'dan İzmir depreminin birinci yılı açıklaması

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından, İzmir depremi sonrası geçen 1 yılda, afetzedelere nakdi ve ayni ihtiyaçları için yapılan harcamanın yaklaşık 200 milyon lirayı bulduğu bildirildi.

AFAD'dan İzmir depreminin birinci yılı açıklaması
AFAD'dan İzmir depreminin birinci yılı açıklaması
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AA

AFAD'dan İzmir depreminin birinci yılı dolayısıyla yapılan açıklamada, Seferihisar merkezli 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Türkiye'nin AFAD koordinasyonunda tek yürek olup yaraları birlikte sardığı belirtildi.

Açıklamada, deprem sonrasında devletin, milletin, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün kenetlenerek örnek bir gayret ortaya koyduğu anımsatıldı.

Aradan bir yıl geçmesine rağmen acının hala taze olduğu aktarılan açıklamada, "Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınları başta olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Deprem sonrasında yürütülen çalışmalara 8 bakanlık, kurumlar ve valiliklerin yanı sıra belediyeler, STK'lar ve AFAD gönüllülerinin katıldığı belirtilen açıklamada, "Toplam 10 bin 863 personelin görev yaptığı depremde, 107 kişi enkazdan sağ çıkarıldı, 117 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında pek çok farklı alandaki çalışma eş zamanlı olarak ve büyük bir gayretle sürdürüldü." bilgisine yer verildi.

​​​​​​​Depremde yaralanan 960 vatandaşın hastanelerde tedavi edildiği, kurulan 18 çadır alanından 7'sinde poliklinik hizmeti verildiği ve bu noktalarda 2 bin 613 hastanın tedavi edildiği hatırlatılan açıklamada, "Depremzede vatandaşlarımıza 2 bin 338 çadır, 31 bin 669 uyku seti, 45 bin 39 battaniye, 6 bin 572 ısıtıcı (elektrikli-tüplü), 35 genel maksat çadırı, 107 bin 537 gıda kolisi, 552 bin adet gıda malzemesi 10 bin 667 gıda alışveriş kartı, 655 bin 116 temizlik malzemesi-hijyen paketi/bebek bezi, 145 bin 941 parça kıyafet ulaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Sarsıntının hemen ardından bölgede 18 farklı alanda çadır kent oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, depremden etkilenenlerin daha iyi şartlarda konaklaması için Bayraklı'da 493 yaşam konteynerinden oluşan AFAD Konteyner Kenti kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca depremde evleri hasar gören afetzedeler için yapılan kalıcı konutların da teslim aşamasına geldiği belirtildi.

- 50 bin 825 depremzedeye psikolojik ve sosyal destek sağlandı

Açıklamada, depremzedelere yönelik yapılan yardım ve çalışmalara ilişkin şu bilgiler yer aldı:

"Geçen 1 yılda, afetzede vatandaşlarımıza nakdi olarak 69 milyon 103 bin 533 lira yardım yapıldı. Ayni gereksinimleri içinse 129 milyon 111 bin 87 lira harcandı. Afetzede vatandaşlarımızın nakdi ve ayni ihtiyaçları için yapılan harcama yaklaşık 200 milyon lirayı buldu. Depremzedelere, 51 noktada toplam 1 milyon 22 bin öğün sıcak yemek dağıtıldı. 107 bin 537 gıda kolisi de yine depremzedelere ulaştırıldı. İzmir'de, hane ziyaretleri yapılarak 50 bin 825 depremzedeye psikolojik ve sosyal destek sağlandı. Çadır alanlarında psikolojik destek kursu dahil olmak üzere pek çok farklı alanda kurslar düzenlendi. Hasar tespit çalışmalarında toplam 195 bin 435 binadaki 887 bin 314 bağımsız bölüm incelendi. Yıkılması gereken 757 binadaki 4 bin 860 bağımsız bölüm tespit edildi.

6 ilçede (Karşıyaka, Konak, Bornova, Seferihisar, Bayraklı, Buca) ve Bayraklı ilçesinin 24 mahallesinde muhtarlıkların önünde 'AFAD Koordinasyon Çadırları' kuruldu. Her çadırda, acil yardım ve hak sahipliği konularında bilgi vermek amacıyla AFAD ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü personelinin de içinde yer aldığı personel görevlendirildi. Depremzede vatandaşların taşınma ve kira yardımına kolayca başvurabilmeleri için internet sayfası oluşturuldu, 11 bin 865 online başvuru alındı."

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