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        Haberler Dünya Afganistan'da güzellik salonları kapandı: Binlerce kadın işsiz kaldı

        Afganistan'da güzellik salonları kapandı: Binlerce kadın işsiz kaldı

        Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban güçleri, bir ay önce yaptıkları açıklamada güzellik salonlarının kapatılacağını duyurmuştu. Taliban'dan dün yapılan açıklamada ülkedeki tüm güzellik salonlarının kapatılması gerektiği ifade edildi. Bu kısıtlamayla birlikte güzellik salonlarında çalışan 60 bin kadının işsiz kalacağı düşünülüyor

        Reuters
        Giriş: 26.07.2023 - 10:49
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        Afganistan'da güzellik salonları kapandı: Binlerce kadın işsiz kaldı
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        Taliban yetkilileri dün yaptığı açıklamada bir aylık sürenin dolduğunu belirterek, ülkedeki tüm güzellik salonlarının kapatılması gerektiğini bildirdi.

        Bu karar, Afganistan'da kadınların ve kız çocuklarının eğitimden, kamusal alanlardan ve iş hayatından uzaklaştırılmasının ardından gelen son kısıtlama olmuştu.

        Taliban, İslam'ın yasakladığı hizmetleri sunduğu ve düğünlerde damat ailelerini sıkıntıya soktuğu için güzellik salonlarını yasaklama kararı almıştı. Bir ay önce yapılan güzellik salonlarının kapatılacağının açıklamasının ardından Afgan kadınlar protesto düzenlemişti.

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        Öte yandan ülkede 60 bin kadının güzellik salonlarında çalıştığı düşünülüyor.

        Taliban, kurallara uymayıp salonları kapatmayanlara güç kullanıp kullanılmayacağına ilişkin açıklama yapmadı.

        Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yasağın geri çekilmesi için Afgan yetkililerle görüştüğünü açıkladı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Afganistan
        #Taliban
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