Afyonkarahisar'da, araçlarını internet siteleri üzerinden satılığa çıkaran vatandaşları, karşılıksız çek vererek dolandırdıkları ileri sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, kentteki bazı şüphelilerin, araçlarını internet siteleri üzerinden satılığa çıkaran birçok ildeki vatandaşların araçlarını karşılıksız çek vererek satın aldıklarını belirledi.

Şüphelilerin, resmi kurumların işlerini yaptıklarını söyleyerek mağdurlara güven verdikleri, bu şekilde satın aldıkları araçları ellerinde tutmayarak, kendi aralarında devir yaptıkları, aynı gün veya birkaç gün içerisinde de üçüncü kişilere satış yaptıkları tespit edildi.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen Afyonkarahisar KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

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