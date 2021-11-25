Ağızdaki alkol kokusu nasıl giderilir? Alkol tükettikten sonra ağızda meydana gelen ve rahatsız eden alkol kokusunu gidermek için ilk tavsiye edilenlerin başında şunlar geliyor:
Su ile birlikte kahve tüketin
Dişlerinizi fırçalayın
Diş ipi ile dişlerinizi temizleyin
Ağzınızı gargara ile çalkalayın
Duş alın, duş almak bazen ağızdaki kokuyu giderir
Naneli sakız çiğneyin
ŞUNLARI SAKIN YAPMAYIN!
Ağızdaki kokuyu gidermek için;
İçkileri karıştırmak,
Ağır baharatlı içecekler içmek
ağızdaki alkol kokusunu gidermek yerine daha da artırabilir.
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