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Ağızdaki alkol kokusu nasıl giderilir? Alkol kokusunu önleme yöntemleri

Ağızdaki alkol kokusu nasıl giderilir? Sık sık yaşadığımız durumlardan biri olan ağızdaki alkol kokusunu giderme yöntemlerini sizler için derledik. İşte alkol kokusunu gidermenin yöntemleri...

Ağızdaki alkol kokusu nasıl giderilir? Alkol kokusunu önleme yöntemleri

Ağızdaki alkol kokusu nasıl giderilir? Alkol tükettikten sonra ağızda meydana gelen ve rahatsız eden alkol kokusunu gidermek için ilk tavsiye edilenlerin başında şunlar geliyor:

Su ile birlikte kahve tüketin

Dişlerinizi fırçalayın

Diş ipi ile dişlerinizi temizleyin

Ağzınızı gargara ile çalkalayın

Duş alın, duş almak bazen ağızdaki kokuyu giderir

Naneli sakız çiğneyin

ŞUNLARI SAKIN YAPMAYIN!

Ağızdaki kokuyu gidermek için;

İçkileri karıştırmak,

Ağır baharatlı içecekler içmek

ağızdaki alkol kokusunu gidermek yerine daha da artırabilir.

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