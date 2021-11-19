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Ağlamak Nasıl Engellenir? Ağlamayı durduran şeyler neler?

Çok duygulandığımızda, bir şeye çok öfkelendiğimizde ya da kalbimiz kırıldığında ağlamak isteriz. Ağlamak hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak rahatlamamıza yardımcı olur. Ancak bazen hiç ağlamamamız gereken yerlerde gözlerimizin dolduğu da olur. Böyle durumlarda ağlamak nasıl engellenir? Ağlamayı durduran şeyler neler?

Ağlamak Nasıl Engellenir? Ağlamayı durduran şeyler neler?

Ağlamak genel olarak rahatlatıcı bir eylem olsa da bazen yanlış yerlerde gözlerimizin dolduğu olur. Ağlamanın nasıl engelleneceği en çok araştırılan konulardan biri. İşte ağlamayı durduran şeyler...

AĞLAMAK NASIL ENGELLENİR?

Ağlamak insanın duygusal olarak yoğunluk yaşaması nedeniyle meydana gelmektedir. Ağlayacağınızı hissettiğiniz zamanlarda ağlamaya engel olmak için nefes egzersizleri yapmayı deneyebilirsiniz. Sakinleşmek ağlamayı durdurmak için gerekli olan kurallardan biridir.

Gözyaşlarınızı engellemek istiyorsanız gözlerinizi hareket ettirmelisiniz. Ağlayacak gibi olduğunuz zaman gözyaşlarınızı hızlı hızlı hareket ettirmek gözyaşlarınızın akmasını engelleyebilir.

Zihni başka şeylerle meşgul etmek de ağlamayı durdurma etkisine sahiptir. Başka şeyler düşünmeye çalışarak içinde bulunduğunuz ruh halinden uzaklaşabilirsiniz. Fiziksel olarak hareket etmek de ağlamanızı engelleyebilir. Elinizle bir şeyi sıkıp bırakmak denenen yöntemlerdendir.

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