Ağrı Dağı'nın lav kayalıkları 37 amfibi ve sürüngen türüne ev sahipliği yapıyor

"DÜNYADA SADECE AĞRI DAĞI CİVARINDA YAŞAYAN 2 TÜR VAR"

Bölgenin böyle bir yapıya sahip olmasının yaban hayatı açısından son derece önemli olduğuna dikkati çeken Akman, "Türkiye'de çok farklı habitat ve ekolojik koşullar var, bunlardan biri de Ağrı Dağı. Üç ülkeye sınır olması nedeniyle de zengin bir bölgemiz. Burada 17 aileye ait 37 tür barınmakta. Bunların 4'ü amfibi, 2'si kaplumbağa, 15'i kertenkele, 16'sı da yılan türü" diye konuştu.